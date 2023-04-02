https://sputnikarabic.ae/20230402/الدفاع-التشيكية-لانخطط-بأي-حال-من-الأحوال-لنشر-أسلحة-نووية-في-البلاد-1075439854.html

الدفاع التشيكية: لانخطط بأي حال من الأحوال لنشر أسلحة نووية في البلاد

الدفاع التشيكية: لانخطط بأي حال من الأحوال لنشر أسلحة نووية في البلاد

صرحت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، اليوم الأحد، أنه ليس من المخطط نشر أسلحة نووية في جمهورية التشيك. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T14:25+0000

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وقالت تشيرنوخوفا للتلفزيون التشيكي، في تعليقها على بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا: "لا يُفترض بأي حال من الأحوال نشر أسلحة نووية في البلاد (في جمهورية التشيك)".قال العضو في أكاديمية العلوم العسكرية، ألكسندر بارتوش، لوكالة سبوتنيك"، يوم الخميس، "إنه في أراضي سبع دول أوروبية، وكذلك في تركيا، توجد مستودعات بأسلحة نووية أمريكية منذ الحرب الباردة، وطيارون في العديد من الدول الأوروبية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20230402/وزيرة-الدفاع-التشيكية-تأمل-باستمرار-محادثات-السلام-في-أوكرانيا-من-أي-طرف-كان-1075437476.html

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