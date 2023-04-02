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الدفاع التشيكية: لانخطط بأي حال من الأحوال لنشر أسلحة نووية في البلاد
الدفاع التشيكية: لانخطط بأي حال من الأحوال لنشر أسلحة نووية في البلاد
صرحت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، اليوم الأحد، أنه ليس من المخطط نشر أسلحة نووية في جمهورية التشيك. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T14:25+0000
2023-04-02T14:25+0000
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وقالت تشيرنوخوفا للتلفزيون التشيكي، في تعليقها على بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا: "لا يُفترض بأي حال من الأحوال نشر أسلحة نووية في البلاد (في جمهورية التشيك)".قال العضو في أكاديمية العلوم العسكرية، ألكسندر بارتوش، لوكالة سبوتنيك"، يوم الخميس، "إنه في أراضي سبع دول أوروبية، وكذلك في تركيا، توجد مستودعات بأسلحة نووية أمريكية منذ الحرب الباردة، وطيارون في العديد من الدول الأوروبية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.
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العالم, التشيك, أخبار العالم الآن

الدفاع التشيكية: لانخطط بأي حال من الأحوال لنشر أسلحة نووية في البلاد

14:25 GMT 02.04.2023
© kollelngoomالقوات المسلحة التشيكية
القوات المسلحة التشيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© kollelngoom
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صرحت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، اليوم الأحد، أنه ليس من المخطط نشر أسلحة نووية في جمهورية التشيك.
وقالت تشيرنوخوفا للتلفزيون التشيكي، في تعليقها على بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا: "لا يُفترض بأي حال من الأحوال نشر أسلحة نووية في البلاد (في جمهورية التشيك)".

وأضافت تشيرنوخوفا: "عواقب استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا بالنسبة لجمهورية التشيك ستكون خالية من المخاطر، وإذا حدث ذلك، فلن يتعرض مواطنو جمهورية التشيك لأي خطر".

قال العضو في أكاديمية العلوم العسكرية، ألكسندر بارتوش، لوكالة سبوتنيك"، يوم الخميس، "إنه في أراضي سبع دول أوروبية، وكذلك في تركيا، توجد مستودعات بأسلحة نووية أمريكية منذ الحرب الباردة، وطيارون في العديد من الدول الأوروبية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
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وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.
وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.
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