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https://sputnikarabic.ae/20230402/وزيرة-الدفاع-التشيكية-تأمل-باستمرار-محادثات-السلام-في-أوكرانيا-من-أي-طرف-كان-1075437476.html
وزيرة الدفاع التشيكية تأمل باستمرار محادثات السلام في أوكرانيا من "أي طرف كان"
وزيرة الدفاع التشيكية تأمل باستمرار محادثات السلام في أوكرانيا من "أي طرف كان"
أعربت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، عن أهمية استئناف محادثات السلام لإنهاء النزاع في أوكرانيا وبغض النظر عن الأطراف المشاركين فيها. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T13:36+0000
2023-04-02T13:36+0000
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وقالت تشيرنوخوفا، اليوم الأحد، في مقابلة مع التلفزيون التشيكي، إنه "لا يهم من يمكنه تنظيم محادثات سلام في أوكرانيا، الغرب أو الدول القريبة من روسيا، الموضوع الرئيسي هو إنهاء الأعمال العسكرية في أقرب وقت ممكن".وأردفت: "يجب على العالم كله أن يفعل كل شيء لضمان إنهاء هذه الفظائع في أسرع وقت ممكن".وقالت تشيرنوخوفا: "الناتو يبذل قصارى جهده لضمان ألا يتفاقم الوضع حول روسيا، أكثر من ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230401/جنرال-تشيكي-يبدد-أسطورة-الأسلحة-المعجزة-في-أوكرانيا-1075397685.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

وزيرة الدفاع التشيكية تأمل باستمرار محادثات السلام في أوكرانيا من "أي طرف كان"

13:36 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / Michal Cizekأفراد الجيش التشيكي خلال تدريب قوات الناتو
أفراد الجيش التشيكي خلال تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / Michal Cizek
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أعربت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، عن أهمية استئناف محادثات السلام لإنهاء النزاع في أوكرانيا وبغض النظر عن الأطراف المشاركين فيها.
وقالت تشيرنوخوفا، اليوم الأحد، في مقابلة مع التلفزيون التشيكي، إنه "لا يهم من يمكنه تنظيم محادثات سلام في أوكرانيا، الغرب أو الدول القريبة من روسيا، الموضوع الرئيسي هو إنهاء الأعمال العسكرية في أقرب وقت ممكن".

وأضافت: "لا يهم من هو الوسيط (الوسيط في المفاوضات) - الغرب أو الدول التي قد تكون قريبة من روسيا، من المهم أن يتم العثور على بلد يحظى باحترام كاف من روسيا".

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وأردفت: "يجب على العالم كله أن يفعل كل شيء لضمان إنهاء هذه الفظائع في أسرع وقت ممكن".

إذا كان هناك طرف قادر على ذلك، فسأصفق له، لن أهتم إذا كانت على سبيل المثال الصين.

وقالت تشيرنوخوفا: "الناتو يبذل قصارى جهده لضمان ألا يتفاقم الوضع حول روسيا، أكثر من ذلك".
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