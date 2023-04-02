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https://sputnikarabic.ae/20230402/السعودية-تحشد-المزيد-من-الكوادر-الأمنية-لخدمة-قاصدي-المسجد-الحرام-في-رمضان-1075430986.html
السعودية تحشد المزيد من الكوادر الأمنية لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان
السعودية تحشد المزيد من الكوادر الأمنية لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عن توفير أكثر من 500 فرد أمني مدني لـ"خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان". 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T11:23+0000
2023-04-02T11:23+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن وكالة شؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالرئاسة أن الهدف من توفير هذا العدد هو المحافظة على المداخل الرئيسية.كما سيتولى أفراد الأمن المدنيين متابعة سير تنظيم الحشود وإدارتها والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام.وقال وكيل الرئيس العام لشؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فايز بن عبد الرحمن الحارثي، إن الوكالة تتابع من خلال كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة، سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة.وفي إطار متصل، جرى توفير أكثر من 15 مراقبا أمنيا يتحدثون لغات أجنبية مختلفة، ما بين اللغة الصينية، واللغة السريلانكية، واللغة الأوردية، واللغة الهوساوية، واللغة الفارسية، واللغة الإنجليزية، واللغة التركية، بهدف خدمة قاصدي بيت الرحمن بأفضل شكل ممكن.
https://sputnikarabic.ae/20230102/فيديو-متداول-لـتساقط-الثلوج-بغزارة-فوق-الكعبة-والسلطات-تعلق-1071845222.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, مكة
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, مكة

السعودية تحشد المزيد من الكوادر الأمنية لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان

11:23 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الحجاج خلال موسم الحج والطواف حول الكعبة في المسجد الحرام في مكة المكرمة
الحجاج خلال موسم الحج والطواف حول الكعبة في المسجد الحرام في مكة المكرمة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy /
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عن توفير أكثر من 500 فرد أمني مدني لـ"خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن وكالة شؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالرئاسة أن الهدف من توفير هذا العدد هو المحافظة على المداخل الرئيسية.
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كما سيتولى أفراد الأمن المدنيين متابعة سير تنظيم الحشود وإدارتها والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام.
وقال وكيل الرئيس العام لشؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فايز بن عبد الرحمن الحارثي، إن الوكالة تتابع من خلال كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة، سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة.
وفي إطار متصل، جرى توفير أكثر من 15 مراقبا أمنيا يتحدثون لغات أجنبية مختلفة، ما بين اللغة الصينية، واللغة السريلانكية، واللغة الأوردية، واللغة الهوساوية، واللغة الفارسية، واللغة الإنجليزية، واللغة التركية، بهدف خدمة قاصدي بيت الرحمن بأفضل شكل ممكن.
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