https://sputnikarabic.ae/20230402/بوركينا-فاسو-تطرد-مراسلتي-صحيفتين-فرنسيتين-1075423255.html
بوركينا فاسو تطرد مراسلتي صحيفتين فرنسيتين
بوركينا فاسو تطرد مراسلتي صحيفتين فرنسيتين
طردت بوركينا فاسو مراسلتي صحيفة "لوموند" وصحيفة "ليبيراسيون" الفرنسيتين، في أحدث تحرك يتخذه المجلس العسكري الحاكم في البلد الأفريقي ضد وسائل إعلام فرنسية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T07:34+0000
2023-04-02T07:34+0000
2023-04-02T07:34+0000
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وقالت صحيفة "لوموند" عبر موقعها الإلكتروني: "مراسلتنا في بوركينافاسو صوفي دوس طردت من البلاد... في الوقت نفسه مع زميلتها من صحيفة "ليبيراسيون" أغنيس فيفر".ورفضت الصحيفة يوم الأحد، الخطوة باعتبارها "تعسفية" و"غير مقبولة"، بحسب "فرانس برس".من جانبها، قالت صحيفة "ليبراسيون" إن "العقوبة جاءت وجلبت معها التأكيد بأن حرية الصحافة في بوركينا فاسو مهددة بشكل كبير".ووصلت الصحفيتان إلى باريس في وقت مبكر الأحد، بعد أن تم طردتهما في وقت متأخر يوم السبت، بحسب صحيفة "لوموند".ويوم الاثنين الماضي، أوقف المجلس العسكري جميع البرامج التي تبثها قناة "فرانس 24"، بعد أن أجرت مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا (محظور في روسيا).في ديسمبر/ كانون الأول، علق المجلس العسكري بث إذاعة فرنسا الدولية "أر إف أي"، المنتمية لنفس مجموعة "فرانس ميديا موند" مثل "فرانس 24"، متهما المحطة الإذاعية ببث "رسالة ترهيب" نسبها إلى "زعيم إرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20230325/روسيا-تعتزم-إعادة-فتح-سفارتها-في-بوركينا-فاسو-1075113495.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
بوركينا فاسو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
بوركينا فاسو تطرد مراسلتي صحيفتين فرنسيتين
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طردت بوركينا فاسو مراسلتي صحيفة "لوموند" وصحيفة "ليبيراسيون" الفرنسيتين، في أحدث تحرك يتخذه المجلس العسكري الحاكم في البلد الأفريقي ضد وسائل إعلام فرنسية.
وقالت صحيفة "لوموند" عبر موقعها الإلكتروني: "مراسلتنا في بوركينافاسو
صوفي دوس طردت من البلاد... في الوقت نفسه مع زميلتها من صحيفة "ليبيراسيون" أغنيس فيفر".
ورفضت الصحيفة يوم الأحد، الخطوة باعتبارها "تعسفية" و"غير مقبولة"، بحسب "فرانس برس".
من جانبها، قالت صحيفة "ليبراسيون" إن "العقوبة جاءت وجلبت معها التأكيد بأن حرية الصحافة في بوركينا فاسو مهددة بشكل كبير".
ووصلت الصحفيتان إلى باريس في وقت مبكر الأحد، بعد أن تم طردتهما في وقت متأخر يوم السبت، بحسب صحيفة "لوموند".
ويوم الاثنين الماضي، أوقف المجلس العسكري جميع البرامج التي تبثها قناة "فرانس 24"
، بعد أن أجرت مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا (محظور في روسيا).
في ديسمبر/ كانون الأول، علق المجلس العسكري بث إذاعة فرنسا الدولية "أر إف أي"، المنتمية لنفس مجموعة "فرانس ميديا موند" مثل "فرانس 24"، متهما المحطة الإذاعية ببث "رسالة ترهيب" نسبها إلى "زعيم إرهابي".