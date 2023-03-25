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روسيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في بوركينا فاسو
روسيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في بوركينا فاسو
أعلن السفير الروسي في كوت ديفوار، أليكسي سالتيكوف، أن بلاده تعمل بنشاط على فتح سفارة في بوركينا فاسو، وهذا يتماشى مع المسار الاستراتيجي لموسكو. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T06:03+0000
2023-03-25T06:03+0000
العالم
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قال السفير سالتيكوف: "موضوع استئناف أنشطة السفارة في واغادوغو قيد العمل ونحن نقوم بهذه المسألة ويجب أن نكون متفائلين جميعًا، وأنا كسفير في أبيدجان وبدوام جزئي في بوركينو فاسو متفائل أيضًا بأن هذا سيحدث، لأنه يتماشى مع المسار الاستراتيجي لروسيا لتطوير العلاقات مع دول القارة".وأشار سالتيكوف إلى أنه في عام 1992 اتخذت روسيا قرارًا صعبًا إلى حد ما بإغلاق بعثتها الدبلوماسية في بوركينا فاسو بسبب الظروف المالية.وأضاف سالتيكوف قائلا: "منذ بداية العام تم الاتفاق على المحافظة على العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين روسيا وبوركينا فاسو وتم اعتماد السفارة الروسية في أبيدجان. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف العمل على تطوير العلاقات الثنائية لمدة دقيقة واحدة. ونحن منخرطون بنشاط في الحوار من خلال القنوات، لكن لدينا زيارات متبادلة منتظمة من خلال السفير أو موظفي السفارة الذين يأتون إلى العاصمة واغادوغو ويجرون محادثات مع زملائهم في بوركينا.
https://sputnikarabic.ae/20230322/بوركينا-فاسو-تقدر-جهد-روسيا-ومشاركتها-في-إنشاء-عالم-متعدد-الأقطاب-1075014855.html
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روسيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في بوركينا فاسو

06:03 GMT 25.03.2023
© AP Photo / Kilaye Bationoمظاهرات في بوركينا فاسو
مظاهرات في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Kilaye Bationo
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أعلن السفير الروسي في كوت ديفوار، أليكسي سالتيكوف، أن بلاده تعمل بنشاط على فتح سفارة في بوركينا فاسو، وهذا يتماشى مع المسار الاستراتيجي لموسكو.
قال السفير سالتيكوف: "موضوع استئناف أنشطة السفارة في واغادوغو قيد العمل ونحن نقوم بهذه المسألة ويجب أن نكون متفائلين جميعًا، وأنا كسفير في أبيدجان وبدوام جزئي في بوركينو فاسو متفائل أيضًا بأن هذا سيحدث، لأنه يتماشى مع المسار الاستراتيجي لروسيا لتطوير العلاقات مع دول القارة".
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وأشار سالتيكوف إلى أنه في عام 1992 اتخذت روسيا قرارًا صعبًا إلى حد ما بإغلاق بعثتها الدبلوماسية في بوركينا فاسو بسبب الظروف المالية.
وأضاف سالتيكوف قائلا: "منذ بداية العام تم الاتفاق على المحافظة على العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين روسيا وبوركينا فاسو وتم اعتماد السفارة الروسية في أبيدجان. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف العمل على تطوير العلاقات الثنائية لمدة دقيقة واحدة. ونحن منخرطون بنشاط في الحوار من خلال القنوات، لكن لدينا زيارات متبادلة منتظمة من خلال السفير أو موظفي السفارة الذين يأتون إلى العاصمة واغادوغو ويجرون محادثات مع زملائهم في بوركينا.
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