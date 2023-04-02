https://sputnikarabic.ae/20230402/تركيا-تعلن-تحييد-340-مسلحا-خلال-3-أشهر-1075427808.html

تركيا تعلن تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر

تركيا تعلن تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر

أعلنت السلطات التركية تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر، مؤكدة اعتزامها ملاحقة "الإرهابيين". 02.04.2023, سبوتنيك عربي

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جاءت كلمة لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال مأدبة إفطار، يوم السبت، مع متضرري الزلزال في ولاية هطاي جنوبي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع: "لقد تمكن جيشنا من تحييد 340 إرهابيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية".وقال وزير الدفاع إن القوات المسلحة التركية تواصل مجابهة "الإرهاب بروح هجومية وعزم كبيرين".وأضاف أكار: "مصممون على تحييد الإرهابيين بغض النظر عمن يقف وراءهم".وأكد وزير الدفاع أن جيشه لديه القدرة على اقتلاع "جذور الإرهاب" المسلط على شعب تركيا منذ 4 عقود.

https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الداخلية-التركي-تم-تحييد-أحد-كبار-الإرهابيين-في-حزب-العمال-الكردستاني-1074603693.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن