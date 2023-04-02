https://sputnikarabic.ae/20230402/تركيا-تعلن-تحييد-340-مسلحا-خلال-3-أشهر-1075427808.html
تركيا تعلن تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر
تركيا تعلن تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر
أعلنت السلطات التركية تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر، مؤكدة اعتزامها ملاحقة "الإرهابيين". 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:03+0000
2023-04-02T10:03+0000
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جاءت كلمة لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال مأدبة إفطار، يوم السبت، مع متضرري الزلزال في ولاية هطاي جنوبي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع: "لقد تمكن جيشنا من تحييد 340 إرهابيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية".وقال وزير الدفاع إن القوات المسلحة التركية تواصل مجابهة "الإرهاب بروح هجومية وعزم كبيرين".وأضاف أكار: "مصممون على تحييد الإرهابيين بغض النظر عمن يقف وراءهم".وأكد وزير الدفاع أن جيشه لديه القدرة على اقتلاع "جذور الإرهاب" المسلط على شعب تركيا منذ 4 عقود.
https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الداخلية-التركي-تم-تحييد-أحد-كبار-الإرهابيين-في-حزب-العمال-الكردستاني-1074603693.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
تركيا تعلن تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر
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أعلنت السلطات التركية تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر، مؤكدة اعتزامها ملاحقة "الإرهابيين".
جاءت كلمة لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال مأدبة إفطار، يوم السبت، مع متضرري الزلزال في ولاية هطاي جنوبي البلاد، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال وزير الدفاع: "لقد تمكن جيشنا من تحييد 340 إرهابيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
وقال وزير الدفاع إن القوات المسلحة التركية
تواصل مجابهة "الإرهاب بروح هجومية وعزم كبيرين".
وأضاف أكار: "مصممون على تحييد الإرهابيين بغض النظر عمن يقف وراءهم".
وأكد وزير الدفاع أن جيشه لديه القدرة على اقتلاع "جذور الإرهاب" المسلط على شعب تركيا منذ 4 عقود.