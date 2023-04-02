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تركيا تعلن تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر
تركيا تعلن تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر
أعلنت السلطات التركية تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر، مؤكدة اعتزامها ملاحقة "الإرهابيين". 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:03+0000
2023-04-02T10:03+0000
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جاءت كلمة لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال مأدبة إفطار، يوم السبت، مع متضرري الزلزال في ولاية هطاي جنوبي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع: "لقد تمكن جيشنا من تحييد 340 إرهابيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية".وقال وزير الدفاع إن القوات المسلحة التركية تواصل مجابهة "الإرهاب بروح هجومية وعزم كبيرين".وأضاف أكار: "مصممون على تحييد الإرهابيين بغض النظر عمن يقف وراءهم".وأكد وزير الدفاع أن جيشه لديه القدرة على اقتلاع "جذور الإرهاب" المسلط على شعب تركيا منذ 4 عقود.
https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الداخلية-التركي-تم-تحييد-أحد-كبار-الإرهابيين-في-حزب-العمال-الكردستاني-1074603693.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

تركيا تعلن تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر

10:03 GMT 02.04.2023
© AP Photoوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AP Photo
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أعلنت السلطات التركية تحييد 340 مسلحا خلال 3 أشهر، مؤكدة اعتزامها ملاحقة "الإرهابيين".
جاءت كلمة لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال مأدبة إفطار، يوم السبت، مع متضرري الزلزال في ولاية هطاي جنوبي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
وزير الداخلية التركي: تم تحييد أحد كبار الإرهابيين في حزب العمال الكردستاني
11 مارس, 12:15 GMT
وقال وزير الدفاع: "لقد تمكن جيشنا من تحييد 340 إرهابيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
وقال وزير الدفاع إن القوات المسلحة التركية تواصل مجابهة "الإرهاب بروح هجومية وعزم كبيرين".
وأضاف أكار: "مصممون على تحييد الإرهابيين بغض النظر عمن يقف وراءهم".
وأكد وزير الدفاع أن جيشه لديه القدرة على اقتلاع "جذور الإرهاب" المسلط على شعب تركيا منذ 4 عقود.
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