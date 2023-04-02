https://sputnikarabic.ae/20230402/زلزال-يضرب-قبالة-الساحل-الإندونيسي-1075436605.html
زلزال يضرب قبالة الساحل الإندونيسي
زلزال يضرب قبالة الساحل الإندونيسي
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC). 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T13:19+0000
2023-04-02T13:19+0000
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العالم
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تم تسجيل الزلزال في الساعة 8:40 بتوقيت غرينتش (11.40 بتوقيت موسكو) في بحر فلوريس، على بعد 80 كيلومترًا شمال غربي مدينة بيما، التي يبلغ عدد سكانها 66.9 ألف نسمة، ويقع مركز الزلزال على عمق 30 كيلومترًا.ولم ترد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1075416557.html
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العالم
زلزال يضرب قبالة الساحل الإندونيسي
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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).
تم تسجيل الزلزال
في الساعة 8:40 بتوقيت غرينتش (11.40 بتوقيت موسكو) في بحر فلوريس، على بعد 80 كيلومترًا شمال غربي مدينة بيما، التي يبلغ عدد سكانها 66.9 ألف نسمة، ويقع مركز الزلزال على عمق 30 كيلومترًا.
ولم ترد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.