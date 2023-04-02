عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/زلزال-يضرب-قبالة-الساحل-الإندونيسي-1075436605.html
زلزال يضرب قبالة الساحل الإندونيسي
زلزال يضرب قبالة الساحل الإندونيسي
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC). 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T13:19+0000
2023-04-02T13:19+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
تم تسجيل الزلزال في الساعة 8:40 بتوقيت غرينتش (11.40 بتوقيت موسكو) في بحر فلوريس، على بعد 80 كيلومترًا شمال غربي مدينة بيما، التي يبلغ عدد سكانها 66.9 ألف نسمة، ويقع مركز الزلزال على عمق 30 كيلومترًا.ولم ترد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1075416557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

زلزال يضرب قبالة الساحل الإندونيسي

13:19 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale / مقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale /
تابعنا عبرTelegram
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).
تم تسجيل الزلزال في الساعة 8:40 بتوقيت غرينتش (11.40 بتوقيت موسكو) في بحر فلوريس، على بعد 80 كيلومترًا شمال غربي مدينة بيما، التي يبلغ عدد سكانها 66.9 ألف نسمة، ويقع مركز الزلزال على عمق 30 كيلومترًا.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران
أمس, 19:19 GMT
ولم ترد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала