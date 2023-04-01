https://sputnikarabic.ae/20230401/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1075416557.html
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران
تعرضت مدينة بارسيان في محافظة هرمزكان الواقعة جنوبي إيران، مساء اليوم السبت، إلى زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T19:19+0000
2023-04-01T19:19+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن توقيت الزلزال الواقع في هرمزكان قد وقع عند الساعة السابعة و27 دقيقة و37 ثانية مساء.ومركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.23 والطول الشرقي 53.05 درجة، وفي عمق 11 كلم عن سطح الأرض.ونقلت الوكالة عن مهرداد حسن زاده، المدير التنفيذي لهيئة الطوارئ بمحافظة هرمزكان الإيرانية، أن الزلزال الذي وقع قبل قليل في مدينة بارسيان بالمحافظة وبقوة 5 درجات، لم يتم يسجل أي خسائر تذكر.وفي السياق نفسه، ارتفع عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي إيران، الجمعة الماضية، بالقرب من الحدود التركية إلى 165 مصابا.وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، قد أكد وقوع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس "ريختر"، فجر الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بالتوقيت المحلي في عمق 8 كيلومترات.وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني بأن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة أذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، أن أذربيجان الغربية سجلت خلال الشهرين الماضيين، ما لا يقل عن 35 هزة أرضية، بلغت قوتها 2.5 درجة على مقياس "ريختر".وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230324/ارتفاع-عدد-المصابين-بزلزال-شمال-غربي-إيران-إلى-165-1075110127.html
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زلزال, إيران, أخبار إيران, العالم
زلزال, إيران, أخبار إيران, العالم
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران
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تعرضت مدينة بارسيان في محافظة هرمزكان الواقعة جنوبي إيران، مساء اليوم السبت، إلى زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن توقيت الزلزال الواقع في هرمزكان قد وقع عند الساعة السابعة و27 دقيقة و37 ثانية مساء.
ومركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.23 والطول الشرقي 53.05 درجة، وفي عمق 11 كلم عن سطح الأرض.
ونقلت الوكالة عن مهرداد حسن زاده، المدير التنفيذي لهيئة الطوارئ بمحافظة هرمزكان الإيرانية
، أن الزلزال الذي وقع قبل قليل في مدينة بارسيان بالمحافظة وبقوة 5 درجات، لم يتم يسجل أي خسائر تذكر.
وفي السياق نفسه، ارتفع عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي إيران، الجمعة الماضية، بالقرب من الحدود التركية إلى 165 مصابا.
وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، قد أكد وقوع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس "ريختر"، فجر الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بالتوقيت المحلي في عمق 8 كيلومترات.
وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني
بأن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة أذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.
وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، أن أذربيجان الغربية سجلت خلال الشهرين الماضيين، ما لا يقل عن 35 هزة أرضية، بلغت قوتها 2.5 درجة على مقياس "ريختر".
وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.