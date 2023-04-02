https://sputnikarabic.ae/20230402/صحيفة-أمريكية-تتحدث-عن-لقاء-محتمل-بين-الأسد-والسيسي-بعد-رمضان-1075427650.html
صحيفة أمريكية تتحدث عن لقاء محتمل بين الأسد والسيسي بعد رمضان
صحيفة أمريكية تتحدث عن لقاء محتمل بين الأسد والسيسي بعد رمضان
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد قد يلتقيان في نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري بعد انتهاء شهر رمضان. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:01+0000
2023-04-02T10:01+0000
2023-04-02T10:01+0000
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، يوم السبت، أن مصر وسوريا تجريان مفاوضات بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.وأضافت أن الدول العربية تستعد لاستعادة العلاقات مع دمشق في تطورات سريعة، ربما تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.ووفقا للمصادر، فإن السيسي والأسد قد يجتمعان بعد وقت قصير من انتهاء شهر رمضان في أواخر شهر أبريل.لكن المصادر أشارت إلى أن موعد ومكان عقد اللقاء المحتمل بين الزعيمين لم يحدد بعد.وزار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أمس السبت، القاهرة في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من 10 سنوات.وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الوزيرين "اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة ،خلال المرحلة المقبلة، بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين".كما جددت مصر دعمها "لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت".وفي السياق، تحدثت تقارير عن أن الزيارة تمهد لإرساء خطوات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عبر وساطة مصرية وسعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/الرئاسة-السورية-تكشف-تفاصيل-رسالة-السيسي-إلى-الأسد-1074067682.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, بشار الأسد, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, بشار الأسد, الأخبار
صحيفة أمريكية تتحدث عن لقاء محتمل بين الأسد والسيسي بعد رمضان
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد قد يلتقيان في نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري بعد انتهاء شهر رمضان.
وذكرت
صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، يوم السبت، أن مصر وسوريا تجريان مفاوضات بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.
وأضافت أن الدول العربية تستعد لاستعادة العلاقات مع دمشق في تطورات سريعة، ربما تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.
ووفقا للمصادر، فإن السيسي والأسد
قد يجتمعان بعد وقت قصير من انتهاء شهر رمضان في أواخر شهر أبريل.
لكن المصادر أشارت إلى أن موعد ومكان عقد اللقاء المحتمل بين الزعيمين لم يحدد بعد.
وزار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أمس السبت، القاهرة في أول زيارة رسمية
يقوم بها وزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الوزيرين "اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة ،خلال المرحلة المقبلة، بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين".
كما جددت مصر دعمها "لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت".
وفي السياق، تحدثت تقارير عن أن الزيارة تمهد لإرساء خطوات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
عبر وساطة مصرية وسعودية.