https://sputnikarabic.ae/20230402/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-بحماية-مشددة-من-قوات-الشرطة-الإسرائيلية-فيديو-وصور-1075430129.html
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية... فيديو وصور
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية... فيديو وصور
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:58+0000
2023-04-02T10:58+0000
2023-04-02T10:58+0000
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ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة.وشددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها على أبواب الأقصى، حيث فرضت تشديدات على دخول المصلين للمسجد لأداء صلاة الفجر، بعدما دققت في هوياتهم واحتجزتها عند الأبواب، حيث كثفت من عناصرها ووحداتها الخاصة في محيط المسجد الأقصى وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.ولفتت الوكالة إلى خطورة تواصل "جماعات الهيكل" تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرفين، بهدف تحقيق أطماعها في المسجد الأقصى، بـ"ذبح "قرابين" داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.وأعلنت منظمة "شباب هار إيل/شباب الهيكل"، إحدى "منظمات الهيكل" الأكثر عدوانية وإجراما بحق المسجد الأقصى، عن نيتها تنفيذ اقتحام جماعي كبير للمسجد، خلال الأيام المقبلة، احتفالا بعيد الفصح اليهودي.يذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين، بحماية مكثفة من الشرطة الإسرائيلية في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230402/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-اعتقال-فلسطيني-للاشتباه-في-تخطيطه-لهجوم-جديد-1075428916.html
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القدس, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
القدس, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية... فيديو وصور
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اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة.
وشددت الشرطة الإسرائيلية
من إجراءاتها على أبواب الأقصى، حيث فرضت تشديدات على دخول المصلين للمسجد لأداء صلاة الفجر، بعدما دققت في هوياتهم واحتجزتها عند الأبواب، حيث كثفت من عناصرها ووحداتها الخاصة في محيط المسجد الأقصى وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.
ولفتت الوكالة إلى خطورة تواصل "جماعات الهيكل" تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرفين، بهدف تحقيق أطماعها في المسجد الأقصى، بـ"ذبح "قرابين" داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.
وأعلنت منظمة "شباب هار إيل/شباب الهيكل"، إحدى "منظمات الهيكل" الأكثر عدوانية وإجراما بحق المسجد الأقصى،
عن نيتها تنفيذ اقتحام جماعي كبير للمسجد، خلال الأيام المقبلة، احتفالا بعيد الفصح اليهودي.
يذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين، بحماية مكثفة من الشرطة الإسرائيلية في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.