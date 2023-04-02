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https://sputnikarabic.ae/20230402/ماسك-صحيفة-نيويورك-تايمز-غير-مثيرة-للاهتمام-1075429221.html
ماسك: صحيفة "نيويورك تايمز" غير مثيرة للاهتمام
ماسك: صحيفة "نيويورك تايمز" غير مثيرة للاهتمام
قال رجل الأعمال الأمريكي ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، إن مواد صحيفة "نيويورك تايمز" دعائية ووصفها بأنها "غير مثيرة للاهتمام"، ومن المستحيل قراءة شريطها. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:34+0000
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وكتب ماسك على حسابه في "تويتر": "المأساة الحقيقية لصحيفة "نيويورك تايمز" هي أن دعايتها ليست مثيرة للاهتمام، غير قابلة للقراءة. سيكون لديها الكثير من المتابعين الحقيقيين إذا نشرت أفضل".قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الخميس، إنها لن تدفع ثمن شارة التحقق لحساباتها على تويتر، ولن تسدد للموظفين اشتراكا في "تويتر بلو".في وقت سابق، قال ماسك إن المستخدمين من جميع أنحاء العالم يمكنهم الآن الاشتراك في "تويتر بلو"، وهو حساب تم التحقق منه لخدمة المدونات الصغيرة.في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلن ماسك أن الشبكة الاجتماعية قررت تأجيل استئناف مبيعات اشتراكات التحقق حتى تقتنع إدارة النظام الأساسي عبر الإنترنت بأنه من الممكن منع المستخدمين من محاولة انتحال شخصية الآخرين.في منتصف ديسمبر / كانون الأول، أعادت الشركة اشتراك "تويتر بلو" في أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230401/إيلون-ماسك-يتوقع-انهيار-مواقع-التواصل-الاجتماعي-بسبب-ظاهرة-متفشية-1075398801.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, تويتر

ماسك: صحيفة "نيويورك تايمز" غير مثيرة للاهتمام

10:34 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / RYAN LASH
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قال رجل الأعمال الأمريكي ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، إن مواد صحيفة "نيويورك تايمز" دعائية ووصفها بأنها "غير مثيرة للاهتمام"، ومن المستحيل قراءة شريطها.
وكتب ماسك على حسابه في "تويتر": "المأساة الحقيقية لصحيفة "نيويورك تايمز" هي أن دعايتها ليست مثيرة للاهتمام، غير قابلة للقراءة. سيكون لديها الكثير من المتابعين الحقيقيين إذا نشرت أفضل".
قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الخميس، إنها لن تدفع ثمن شارة التحقق لحساباتها على تويتر، ولن تسدد للموظفين اشتراكا في "تويتر بلو".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
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في وقت سابق، قال ماسك إن المستخدمين من جميع أنحاء العالم يمكنهم الآن الاشتراك في "تويتر بلو"، وهو حساب تم التحقق منه لخدمة المدونات الصغيرة.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلن ماسك أن الشبكة الاجتماعية قررت تأجيل استئناف مبيعات اشتراكات التحقق حتى تقتنع إدارة النظام الأساسي عبر الإنترنت بأنه من الممكن منع المستخدمين من محاولة انتحال شخصية الآخرين.
في منتصف ديسمبر / كانون الأول، أعادت الشركة اشتراك "تويتر بلو" في أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.
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