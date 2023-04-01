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https://sputnikarabic.ae/20230401/إيلون-ماسك-يتوقع-انهيار-مواقع-التواصل-الاجتماعي-بسبب-ظاهرة-متفشية-1075398801.html
إيلون ماسك يتوقع انهيار مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظاهرة متفشية
إيلون ماسك يتوقع انهيار مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظاهرة متفشية
توقع رجل الأعمال الأمريكي ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، انهيار مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تفشي ظاهرة الحسابات المزيفة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T09:57+0000
2023-04-01T09:57+0000
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ونقل موقع "ذا ناشونال نيوز" عن ماسك تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة، دفاعا عن قراره المثير للجدل بفرض بدل مالي على المستخدمين الراغبين في توثيق حساباتهم.وأوضح ماسك أن الشبكات الاجتماعية التي لا تطلب مقابلا ماليا لتوثيق حسابات مستخدميها ستنهار في نهاية المطاف تحت سيل الحسابات المزيفة.ويرى ماسك أن "التحدي الأكبر يكمن في سهولة إنشاء عشرة آلاف أو مئة ألف حساب مزيف على تويتر بواسطة جهاز كمبيوتر واحد وتقنية ذكاء اصطناعي حديثة"، وقدم الحل لتلك المشكلة وهو "التحقق باستخدام رقم الهاتف وبطاقة الائتمان"، محذرا الشبكات الاجتماعية التي لن تفعل ذلك من الانهيار.وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، انخفضت إيراداتها السنوية بنسبة 40% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.ووفقا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، انخفضت إيرادات "تويتر" والأرباح المعدلة في ديسمبر 2022 بنحو 40% مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2021 بعد أن رفض المعلنون العمل مع الشبكة الاجتماعية.وأشار التقرير إلى أن رفض المعلنين مرتبط بالاستحواذ على الشبكة الاجتماعية من قبل مالك شركة "تسلا"، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.وكان ماسك قد أنهى في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، وهي شركة أمريكية تأسست في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.
https://sputnikarabic.ae/20230311/تعطل-تويتر-في-مناطق-متفرقة-من-العالم-1074592628.html
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منوعات, الأخبار, تويتر, إيلون ماسك
منوعات, الأخبار, تويتر, إيلون ماسك

إيلون ماسك يتوقع انهيار مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظاهرة متفشية

09:57 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / RYAN LASH
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توقع رجل الأعمال الأمريكي ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، انهيار مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تفشي ظاهرة الحسابات المزيفة.
ونقل موقع "ذا ناشونال نيوز" عن ماسك تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة، دفاعا عن قراره المثير للجدل بفرض بدل مالي على المستخدمين الراغبين في توثيق حساباتهم.
وأوضح ماسك أن الشبكات الاجتماعية التي لا تطلب مقابلا ماليا لتوثيق حسابات مستخدميها ستنهار في نهاية المطاف تحت سيل الحسابات المزيفة.
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ويرى ماسك أن "التحدي الأكبر يكمن في سهولة إنشاء عشرة آلاف أو مئة ألف حساب مزيف على تويتر بواسطة جهاز كمبيوتر واحد وتقنية ذكاء اصطناعي حديثة"، وقدم الحل لتلك المشكلة وهو "التحقق باستخدام رقم الهاتف وبطاقة الائتمان"، محذرا الشبكات الاجتماعية التي لن تفعل ذلك من الانهيار.
وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، انخفضت إيراداتها السنوية بنسبة 40% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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ووفقا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، انخفضت إيرادات "تويتر" والأرباح المعدلة في ديسمبر 2022 بنحو 40% مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2021 بعد أن رفض المعلنون العمل مع الشبكة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن رفض المعلنين مرتبط بالاستحواذ على الشبكة الاجتماعية من قبل مالك شركة "تسلا"، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
وكان ماسك قد أنهى في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، وهي شركة أمريكية تأسست في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.
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