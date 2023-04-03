https://sputnikarabic.ae/20230403/أوبك-بلس-الخفض-الطوعي-الإضافي-لإنتاج-النفط-سيكون-166-مليون-برميل-يوميا-1075491195.html
"أوبك بلس": الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يوميا
"أوبك بلس": الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يوميا
أعلن تحالف "أوبك+" أن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يوميا. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T21:23+0000
2023-04-03T21:23+0000
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وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، اجتماعها الافتراضي الـ 48 اليوم، وأعلن فيه أن الاجتماع المقبل سيعقد في 4 يونيو المقبل.وبحسب موقع "الاقتصادية" السعودي أشادت اللجنة بالتزام الدول الأعضاء بالمشاركة في إعلان التعاون، والتأكيد بالتزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية 2023، حسب ما اتفق عليه في الاجتماع الـ 33، في 5 أكتوبر 2022.وأعلنت السعودية وعدد آخر من دول "أوبك"، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر من 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من مايو/أيار المقبل حتى نهاية العام الحالي، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة "أوبك" و"أوبك+" في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بخفض مليوني برميل يوميا، واصفة هذه الخطوة بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.روسيا، بدورها، مددت تخفيضها الطوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا حتى نهاية العام.
https://sputnikarabic.ae/20230403/وزير-النفط-الكويتي-خفض-الإنتاج-الطوعي-يدعم-استقرار-الأسواق-النفطية-1075490283.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, أخبار أوبك, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, أخبار أوبك, العالم, أخبار العالم الآن
"أوبك بلس": الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يوميا
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أعلن تحالف "أوبك+" أن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يوميا.
وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، اجتماعها الافتراضي الـ 48 اليوم، وأعلن فيه أن الاجتماع المقبل سيعقد في 4 يونيو المقبل.
وبحسب موقع
"الاقتصادية" السعودي أشادت اللجنة بالتزام الدول الأعضاء بالمشاركة في إعلان التعاون، والتأكيد بالتزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية 2023، حسب ما اتفق عليه في الاجتماع الـ 33، في 5 أكتوبر 2022.
وأعلنت السعودية وعدد آخر من دول "أوبك"، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي
بأكثر من 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من مايو/أيار المقبل حتى نهاية العام الحالي، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة "أوبك" و"أوبك+" في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بخفض مليوني برميل يوميا، واصفة هذه الخطوة بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.
روسيا، بدورها، مددت تخفيضها الطوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا حتى نهاية العام.