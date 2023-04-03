https://sputnikarabic.ae/20230403/إعلام-يتحدث-عن-وجهة-ميسي-المقبلة-بعد-باريس-1075478504.html
إعلام يتحدث عن وجهة ميسي المقبلة بعد باريس
إعلام يتحدث عن وجهة ميسي المقبلة بعد باريس
تحدثت وسائل إعلام عن الوجهة المقبلة المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والعروض "العابرة للقارات" المقدمة له. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T15:02+0000
2023-04-03T15:02+0000
2023-04-03T15:02+0000
ليونيل ميسي
رياضة
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وذكرت صحيفة "تي إن تي" الأرجنتينية أن تصريحات مسؤولي برشلونة الأخيرة، رافا يوستي، نائب الرئيس، وتشافي هيرنانديز، مدرب البرسا، فتحت لميسي أبواب العودة للنادي "الكتالوني".واعتبرت الشبكة الأرجنتينية أن "الاهتمام بالحصول على خدمات ميسي جاء من السعودية ومن الدوري الأمريكي للمحترفين، خاصة من إنتر ميامي، الذي يسعى مالكه النجم ديفيد بيكهام بقوة للتعاقد مع بطل كأس العالم.وذكر الصحفي أرتورو بوليان، أن ميسي يريد البقاء في القارة الأوروبية العجوز، واللعب بمستوى تنافسي عال، لأنه ينوي المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.وختم الصحفي بوليان: "النادي الوحيد (في أوروبا) الذي قدم عرضا رسميا إلى ليونيل ميسي وعائلته هو باريس سان جيرمان".
https://sputnikarabic.ae/20230328/تقرير-إسباني-يكشف-عن-خطة-لدعوة-ميسي-إلى-الدوري-الأمريكي-للمحترفين-1075245792.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ليونيل ميسي, رياضة
إعلام يتحدث عن وجهة ميسي المقبلة بعد باريس
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تحدثت وسائل إعلام عن الوجهة المقبلة المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والعروض "العابرة للقارات" المقدمة له.
وذكرت صحيفة "تي إن تي" الأرجنتينية أن تصريحات مسؤولي برشلونة الأخيرة، رافا يوستي، نائب الرئيس، وتشافي هيرنانديز، مدرب البرسا، فتحت لميسي أبواب العودة للنادي "الكتالوني".
على الرغم من أن هذا الخيار يكتسب قوة، إلا أنه ما زال لم يتمتع بالصفة الرسمية.
واعتبرت الشبكة الأرجنتينية أن "الاهتمام بالحصول على خدمات ميسي جاء من السعودية ومن الدوري الأمريكي للمحترفين، خاصة من إنتر ميامي، الذي يسعى مالكه النجم ديفيد بيكهام بقوة للتعاقد مع بطل كأس العالم.
وورد لـ"تي إن تي سبورتس" معلومات حصرية حول ميسي، الذي أعطى جوابا نهائيا حول انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر الصحفي أرتورو بوليان، أن ميسي يريد البقاء في القارة الأوروبية العجوز، واللعب بمستوى تنافسي عال، لأنه ينوي المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.
ميسي يريد البقاء من أجل "إكمال التحديات الشخصية الأخرى"، دون توضيح طبيعة هذه التحديات، وهو ما يجعل أمر انتقاله إلى أمريكا غير مرجح الآن.
وختم الصحفي بوليان: "النادي الوحيد (في أوروبا) الذي قدم عرضا رسميا إلى ليونيل ميسي
وعائلته هو باريس سان جيرمان".