https://sputnikarabic.ae/20230403/إفطار-جماعي-وهدايا-رمضانية-للأيتام-من-أبناء-الجالية-السورية-في-مصر-صور-وفيديو-1075487184.html

إفطار جماعي وهدايا رمضانية للأيتام من أبناء الجالية السورية في مصر... صور وفيديو

إفطار جماعي وهدايا رمضانية للأيتام من أبناء الجالية السورية في مصر... صور وفيديو

يحظى الأطفال الأيتام باهتمام أكبر خلال شهر رمضان في العديد من الدول الإسلامية، خاصة الذين تركوا أوطانهم وانتقلوا إلى العيش في دول أخرى. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T18:13+0000

2023-04-03T18:13+0000

2023-04-03T18:13+0000

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في مصر، يعامل السوريين كما أبناء الوطن من المصريين، وهو ما مكّنهم من تحقيق نجاحات كبيرة على جميع الأصعدة، لكن بعض الفئات من الأرامل والأطفال اليتامى، دائما ما كانوا بحاجة ليد العون، عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تقدم بعض أوجه الدعم والمساعدات للحاصلين على بطاقة "لاجئ"، أو عبر الجمعيات الأهلية التي تقدم الدعم للأطفال والأسر الفقيرة والأرامل من أبناء الجالية، وغيرها من الجاليات الأخرى.حفل إفطار جماعيفي إطار دعمها للأيتام، تنظم "مؤسسة وطن" بإشراف الدكتور فهد جبريني عضو مجلس إدارة المؤسسة، حفل إفطار للأطفال من أبناء السوريين في مصر برفقة أمهاتهم، إلى جانب بعض الأطفال الأيتام من المصريين والجنسيات الأخرى.الأيتام من أبناء السوريين هم الفئة الأكثر احتياجا من حيث الظروف المعيشية والرعاية، خاصة أنهم فقدوا أهلهم أو أحدهم، كما فقدوا العيش داخل أوطانهم، منهم من اضطر ومنهم من قدم برغبته في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها سوريا منذ العام 2011.وفق تأكيد نجلاء بيطار نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وهي سورية الجنسية، فإن الجمعية تقدم الدعم للأطفال الأيتام على مدار العام، فيما تنظم حفل الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان ضمن الجهود الخيرية التي تقيمها المؤسسة كل عام في هذا الشهر.هدايا رمضانيةتوضح بيطار في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المؤسسة تحرص على تنظيم يوم ترفيهي للأطفال الأيتام إلى جانب حفل الإفطار، وكذلك توزيع الهدايا التذكارية الرمضانية، وزيارة مدن الألعاب والملاهي في القاهرة.وتتكفل الجمعية بكفالة نحو 500 طفل من الذكور والإناث، في جميع أنحاء مصر، حيث تشمل الكفالة التعليمية والصحية والنفقة الشهرية، وتنظيم الأنشطة الاجتماعية على مدار العام.الإفطار الثاني الذي تنظمه المؤسسة يضم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في النصف الثاني من الشهر.مساعدات غذائيةوبحسب البيطار، قدمت المؤسسة نحو 1500 سلة غذائية للأسر الفقيرة من الجالية السورية في مصر، كما تقدم 1500 سلة أخرى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى 500 سلة غذائية للأطفال الأيتام.ضمن أوجه الدعم المقدمة نهاية الشهر الجاري ومع حلول عيد الفطر، تقيم المؤسسة "المعرض الدائم للملابس" والذي تقدم من خلاله ملابس العيد للأسرة بالكامل، بحيث تخصص لكل أسرة قيمة مالية حسب عدد الأفراد، يحصلون بموجبها على الملابس الجديدة من المعرض.إلى جانب المساعدات العينية التي تقدم تخصص المؤسسة "كروت قسائم" قيمة "الكارت" 600 جنيه يمنح للأسر الفقيرة والأيتام، ويمكنهم من خلاله شراء المواد التي يحتاجونها من منافذ سلاسل "ماركت" بما يعادل قيمة "الكارت".كما يحظى الأطفال الأيتام بالتعليم المجاني في مدرسة "وطن" إلى جانب العديد من أوجه الدعم التي تقدم لهم على مدار العام.

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