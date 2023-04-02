https://sputnikarabic.ae/20230402/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأعاصير-والرياح-في-أمريكا-إلى-26-1075428357.html
ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26
ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26
ارتفعت حصيلة القتلى من الأعاصير والرياح القوية التي عمت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة إلى 26. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:13+0000
2023-04-02T10:13+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لمحطة "سي بي إس نيوز"، فقد ارتفع عدد القتلى في الأعاصير والرياح العاتية التي اجتاحت عدة أجزاء من الولايات المتحدة إلى 26 شخصًا، بينما أصيب عشرات آخرون.وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولايات متعددة، بما في ذلك أركنساس وميسيسيبي وأيوا وتينيسي وإلينوي وويسكونسن، وكان أكثر من 28 مليون شخص قد تعرضوا للإعصار.وأفادت المحطة الأمريكية، في وقت متأخر من يوم السبت، أن إجمالي عدد القتلى يبلغ حاليًا 26 شخصًا في ثماني ولايات، مع بقاء عشرات الآلاف دون كهرباء.وكانت وسائل إعلام قد أكدت، يوم السبت، أن إعصارًا ضرب مدينة ليتل روك، عاصمة أركنساس والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولاية، وألحق أضرارًا بالغة ودمر العديد من المنازل.وأعلنت حاكمة أركنساس، سارة هوكابي ساندرز، حالة الطوارئ ونشرت الحرس الوطني، وتعهدت ببذل قصارى جهدها لاستعادة الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230325/7-قتلى-على-الأقل-إثر-إعصار-ضرب-ولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1075117276.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26
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ارتفعت حصيلة القتلى من الأعاصير والرياح القوية التي عمت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة إلى 26.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لمحطة "سي بي إس نيوز"، فقد ارتفع عدد القتلى في الأعاصير والرياح العاتية التي اجتاحت عدة أجزاء من الولايات المتحدة إلى 26 شخصًا، بينما أصيب عشرات آخرون.
وكانت تقارير سابقة
قد أكدت أن 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولايات متعددة، بما في ذلك أركنساس وميسيسيبي وأيوا وتينيسي وإلينوي وويسكونسن، وكان أكثر من 28 مليون شخص قد تعرضوا للإعصار.
وأفادت المحطة الأمريكية، في وقت متأخر من يوم السبت، أن إجمالي عدد القتلى يبلغ حاليًا 26 شخصًا في ثماني ولايات، مع بقاء عشرات الآلاف دون كهرباء.
ووفقًا لبيانات من بوابة PowerOutage.us فلا يزال نحو 140 ألف شخص دون كهرباء في ولاية بنسلفانيا نتيجة الأعاصير، ونحو 82 ألفًا في أوهايو وأكثر من 65 ألفًا في فرجينيا.
وكانت وسائل إعلام قد أكدت، يوم السبت، أن إعصارًا ضرب مدينة ليتل روك، عاصمة أركنساس والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولاية، وألحق أضرارًا بالغة ودمر العديد من المنازل.
وأعلنت حاكمة
أركنساس، سارة هوكابي ساندرز، حالة الطوارئ ونشرت الحرس الوطني، وتعهدت ببذل قصارى جهدها لاستعادة الدولة.