عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأعاصير-والرياح-في-أمريكا-إلى-26-1075428357.html
ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26
ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26
ارتفعت حصيلة القتلى من الأعاصير والرياح القوية التي عمت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة إلى 26. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:13+0000
2023-04-02T10:13+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0a/1070018137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b2099ae700ccf415e97e187e6bc50b0.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لمحطة "سي بي إس نيوز"، فقد ارتفع عدد القتلى في الأعاصير والرياح العاتية التي اجتاحت عدة أجزاء من الولايات المتحدة إلى 26 شخصًا، بينما أصيب عشرات آخرون.وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولايات متعددة، بما في ذلك أركنساس وميسيسيبي وأيوا وتينيسي وإلينوي وويسكونسن، وكان أكثر من 28 مليون شخص قد تعرضوا للإعصار.وأفادت المحطة الأمريكية، في وقت متأخر من يوم السبت، أن إجمالي عدد القتلى يبلغ حاليًا 26 شخصًا في ثماني ولايات، مع بقاء عشرات الآلاف دون كهرباء.وكانت وسائل إعلام قد أكدت، يوم السبت، أن إعصارًا ضرب مدينة ليتل روك، عاصمة أركنساس والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولاية، وألحق أضرارًا بالغة ودمر العديد من المنازل.وأعلنت حاكمة أركنساس، سارة هوكابي ساندرز، حالة الطوارئ ونشرت الحرس الوطني، وتعهدت ببذل قصارى جهدها لاستعادة الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230325/7-قتلى-على-الأقل-إثر-إعصار-ضرب-ولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1075117276.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0a/1070018137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27ea6f1a79ef8285009c2df3bea33fe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26

10:13 GMT 02.04.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwellإعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
إعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
تابعنا عبرTelegram
ارتفعت حصيلة القتلى من الأعاصير والرياح القوية التي عمت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة إلى 26.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لمحطة "سي بي إس نيوز"، فقد ارتفع عدد القتلى في الأعاصير والرياح العاتية التي اجتاحت عدة أجزاء من الولايات المتحدة إلى 26 شخصًا، بينما أصيب عشرات آخرون.
إعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
7 قتلى على الأقل إثر إعصار ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية
25 مارس, 09:34 GMT
وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولايات متعددة، بما في ذلك أركنساس وميسيسيبي وأيوا وتينيسي وإلينوي وويسكونسن، وكان أكثر من 28 مليون شخص قد تعرضوا للإعصار.
وأفادت المحطة الأمريكية، في وقت متأخر من يوم السبت، أن إجمالي عدد القتلى يبلغ حاليًا 26 شخصًا في ثماني ولايات، مع بقاء عشرات الآلاف دون كهرباء.

ووفقًا لبيانات من بوابة PowerOutage.us فلا يزال نحو 140 ألف شخص دون كهرباء في ولاية بنسلفانيا نتيجة الأعاصير، ونحو 82 ألفًا في أوهايو وأكثر من 65 ألفًا في فرجينيا.

وكانت وسائل إعلام قد أكدت، يوم السبت، أن إعصارًا ضرب مدينة ليتل روك، عاصمة أركنساس والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولاية، وألحق أضرارًا بالغة ودمر العديد من المنازل.
وأعلنت حاكمة أركنساس، سارة هوكابي ساندرز، حالة الطوارئ ونشرت الحرس الوطني، وتعهدت ببذل قصارى جهدها لاستعادة الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала