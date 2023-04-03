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https://sputnikarabic.ae/20230403/البيت-الأبيض-قرار-أوبك--بخفض-إنتاج-النفط-غير-منطقي-1075483408.html
الولايات المتحدة تعتبر قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط "غير منطقي"
الولايات المتحدة تعتبر قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط "غير منطقي"
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تعتبر قرار عدد من أعضاء مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط بشكل... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T16:31+0000
2023-04-03T16:49+0000
العالم
أوبك
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيربي للصحفيين: "لا نعتقد أن تخفيضات الإنتاج أمر ينصح به في الوقت الحالي بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق".وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة أُخطرت مسبقا بقرار خفض إنتاج النفط، مضيفا: "بالنسبة إلى الإخطارات، نعم لقد تلقينا إخطارا".وفي الوقت نفسه، رفض كيربي الحديث عن وجود أي مفاوضات دبلوماسية بين واشنطن وأعضاء "أوبك +" بشأن أحجام إنتاج النفط.وأعلنت السعودية وعدد آخر من دول "أوبك"، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر من 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من مايو/أيار المقبل حتى نهاية العام الحالي، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة "أوبك" و"أوبك+" في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بخفض مليوني برميل يوميا، واصفة هذه الخطوة بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.روسيا، بدورها، مددت تخفيضها الطوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا حتى نهاية العام.
https://sputnikarabic.ae/20230403/نوفاك-اللجنة-الوزارية-لـأوبك-توافق-على-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط--1075475235.html
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العالم, أوبك, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أوبك, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تعتبر قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط "غير منطقي"

16:31 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 16:49 GMT 03.04.2023)
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© tabrez_syed/unsplash
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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تعتبر قرار عدد من أعضاء مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط بشكل طوعي، "قرارًا معقولا"، بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تسود السوق.
وقال كيربي للصحفيين: "لا نعتقد أن تخفيضات الإنتاج أمر ينصح به في الوقت الحالي بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق".
وأضاف كيربي أن المملكة العربية السعودية لا تزال حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرار خفض الإنتاج لم يكن قرارا أحاديا من جانب المملكة.
وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة أُخطرت مسبقا بقرار خفض إنتاج النفط، مضيفا: "بالنسبة إلى الإخطارات، نعم لقد تلقينا إخطارا".
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13:30 GMT
وفي الوقت نفسه، رفض كيربي الحديث عن وجود أي مفاوضات دبلوماسية بين واشنطن وأعضاء "أوبك +" بشأن أحجام إنتاج النفط.
وأعلنت السعودية وعدد آخر من دول "أوبك"، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر من 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من مايو/أيار المقبل حتى نهاية العام الحالي، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة "أوبك" و"أوبك+" في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بخفض مليوني برميل يوميا، واصفة هذه الخطوة بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.
روسيا، بدورها، مددت تخفيضها الطوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا حتى نهاية العام.
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