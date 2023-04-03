https://sputnikarabic.ae/20230403/نوفاك-اللجنة-الوزارية-لـأوبك-توافق-على-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط--1075475235.html

نوفاك: اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" توافق على الخفض الطوعي لإنتاج النفط

نوفاك: اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" توافق على الخفض الطوعي لإنتاج النفط

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، بأن لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" وافقت على خفض إضافي لإنتاج النفط من قبل عدد من دول التحالف. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T13:30+0000

2023-04-03T13:30+0000

2023-04-03T13:30+0000

اقتصاد

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موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك خلال لقاء على قناة "روسيا 24": "أود بشكل خاص أن أشير إلى أن هذا التخفيض الإضافي طوعي. ليس داخل "أوبك+". هذا بالإضافة إلى الإجراءات، التي تم اتخاذها في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بتخفيض قدره مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، تم أخذ هذه القرارات في الاعتبار. ومن حيث المبدأ، تمت الموافقة عليها اليوم خلال لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+"، كإجراءات مهمة وضرورية للغاية في الوقت الحالي من أجل استقرار الوضع في السوق".وشدد على أن مثل هذا القرار لا يمكن أن يكون إلا طوعيا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على تواصل دائم مع بلدان "أوبك+"، وأن هذا الأمر طبيعي، مضيفًا في تصريحات صحفية: "روسيا تتواصل بشكل دائم مع عدد من دول "أوبك+". وهذه العملية عادية، وليس أكثر من ذلك. وفي الحالة القائمة، لدى البلدان خط مستقل، ومصلحة مستقلة، في استقرار السوق".وأعلنت السعودية وعدد آخر من دول "أوبك"، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من أيار/مايو المقبل حتى نهاية العام الحالي، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة "أوبك" و"أوبك+" في أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يوميا، واصفة هذه الخطوة بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.روسيا، بدورها، مددت تخفيضها الطوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا حتى نهاية العام.

https://sputnikarabic.ae/20230316/السعودية-وروسيا-تؤكدان-التزامهما-بقرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-1074819038.html

https://sputnikarabic.ae/20230403/أسعارالنفط-تقفز-على-خلفية-خفض-الإنتاج-1075462489.html

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