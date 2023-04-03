https://sputnikarabic.ae/20230403/الكويت-تدرس-إنشاء-محطة-ترانزيت-للحج-والعمرة-1075475921.html
الكويت تدرس إنشاء محطة ترانزيت للحج والعمرة
الكويت تدرس إنشاء محطة ترانزيت للحج والعمرة
كشف تقرير صحفي، اليوم الاثنين، أن هناك ترتيبات تجرى في الكويت لإقامة مشروع يتحول بموجبه البلد الخليجي إلى محطة ترانزيت للعمرة والحج للعديد من رعايا الدول. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T13:39+0000
2023-04-03T13:39+0000
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وقالت صحيفة "القبس" إن هناك تنسيقا بين وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية في الكويت لبحث المشروع.ونقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن اجتماعا سيعقد بعد شهر رمضان لمناقشة أبرز نقاط هذا المشروع.وأوضحت المصادر أن المشروع "يستهدف استقبال مليون معتمر وحاج سنوياً من بلدان عدة، وسيعبرون إلى الأراضي السعودية عبر الكويت".وحال إقرار المشروع، سيتم السماح للحجاج من دول بينها العراق وإيران والبوسنة والشيشان بالعبور من الكويت إلى السعودية لأداء الحج والعمرة.وسيكون للمشروع مردود اقتصادي كبير بالنسبة للكويت، بحسب المصادر ذاتها، التي أوضحت أنه "سيتم اعتماد آلية لتنفيذه من خلال عبور المعتمرين والحجاج فقط، أو السماح لهم بدخول أراضي البلاد والإقامة فيها لمدة محددة وبرسوم فيزا لكل دولة".وأشارت إلى أن الحجاج "سيسافرون من الكويت وفق برنامج ديني وسياحي متكامل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20230104/السعودية-7-ملايين-شخص-أدوا-مناسك-العمرة-في-2022--1071935352.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, الأخبار
الكويت تدرس إنشاء محطة ترانزيت للحج والعمرة
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كشف تقرير صحفي، اليوم الاثنين، أن هناك ترتيبات تجرى في الكويت لإقامة مشروع يتحول بموجبه البلد الخليجي إلى محطة ترانزيت للعمرة والحج للعديد من رعايا الدول.
وقالت صحيفة
"القبس" إن هناك تنسيقا بين وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية في الكويت لبحث المشروع.
ونقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن اجتماعا سيعقد بعد شهر رمضان لمناقشة أبرز نقاط هذا المشروع.
وأوضحت المصادر أن المشروع "يستهدف استقبال مليون معتمر وحاج سنوياً من بلدان عدة، وسيعبرون إلى الأراضي السعودية
عبر الكويت".
وحال إقرار المشروع، سيتم السماح للحجاج من دول بينها العراق وإيران والبوسنة والشيشان بالعبور من الكويت إلى السعودية لأداء الحج والعمرة.
وسيكون للمشروع مردود اقتصادي كبير بالنسبة للكويت، بحسب المصادر ذاتها، التي أوضحت أنه "سيتم اعتماد آلية لتنفيذه من خلال عبور المعتمرين والحجاج فقط، أو السماح لهم بدخول أراضي البلاد والإقامة فيها لمدة محددة وبرسوم فيزا لكل دولة".
وأشارت إلى أن الحجاج "سيسافرون من الكويت
وفق برنامج ديني وسياحي متكامل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة".