https://sputnikarabic.ae/20230403/تحقيق-ألماني-يوجه-أصابع-الاتهام-نحو-دولتين-جديدتين-بخصوص-حادثة-نورد-ستريم-1075487967.html
تحقيق ألماني يوجه أصابع الاتهام نحو دولتين جديدتين بخصوص حادثة "نورد ستريم"
تحقيق ألماني يوجه أصابع الاتهام نحو دولتين جديدتين بخصوص حادثة "نورد ستريم"
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن المحققين في ألمانيا يشتبهون في أن اليخت الذي كان مرتبطًا في السابق بالهجوم على خطوط التيار الشمالي (نورد ستريم)، قد... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T19:00+0000
2023-04-03T19:00+0000
2023-04-03T19:00+0000
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وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن "عددًا من المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا يشاركون ألمانيا شكوكها في أن طاقمًا مكونًا من ستة أفراد يمكن أن يزرع مئات الكيلوغرامات من المتفجرات لتفجير خطوط الأنابيب".وعلى الرغم من أن تحقيقًا ألمانيًا قد وجد آثارًا لمتفجرات "عسكرية" تم العثور عليها على طاولة في مقصورة اليخت لتتوافق مع تلك المستخدمة في خط الأنابيب، فإن بعض المسؤولين يشككون في أن المخربين ذوي الخبرة قد تركوا وراءهم مثل هذه الأدلة الواضحة على الذنب المقترف. يقول المنشور إنهم لا يستبعدون أن شخصًا ما يحاول عمدا قيادة التحقيق في المسار الخطأ.وذكرت الصحيفة أن بعض المسؤولين الغربيين يناقشون التورط المحتمل لوارسو وكييف في الهجوم على "نورد ستريم".وقد قال البعض إن بولندا ربما كان لها دافع، نظرًا لأنها كانت واحدة من أكثر منتقدي مشروع نورد ستريم منذ إنشائه في أواخر التسعينيات، حسبما ذكرته الصحفية.
https://sputnikarabic.ae/20230322/صحفي-أمريكي-يفضح-مناقشة-بايدن-وشولتس-لمسألة-تخريب-خطوط-نورد-ستريم-1075028296.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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التيار الشمالي, روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا, أخبار ألمانيا
التيار الشمالي, روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا, أخبار ألمانيا
تحقيق ألماني يوجه أصابع الاتهام نحو دولتين جديدتين بخصوص حادثة "نورد ستريم"
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن المحققين في ألمانيا يشتبهون في أن اليخت الذي كان مرتبطًا في السابق بالهجوم على خطوط التيار الشمالي (نورد ستريم)، قد تم استخدامه لتحويل الانتباه عن الجناة الحقيقيين للتخريب.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست
" نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن "عددًا من المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا يشاركون ألمانيا شكوكها في أن طاقمًا مكونًا من ستة أفراد يمكن أن يزرع مئات الكيلوغرامات من المتفجرات لتفجير خطوط الأنابيب".
يدرس التحقيق النسخة التي تقول إن يخت "أندروميدا" ربما لم يكن الوحيد المستخدم في الهجوم، أو حتى أنه كان بمثابة إلهاء.
وعلى الرغم من أن تحقيقًا ألمانيًا قد وجد آثارًا لمتفجرات "عسكرية" تم العثور عليها على طاولة في مقصورة اليخت لتتوافق مع تلك المستخدمة في خط الأنابيب، فإن بعض المسؤولين يشككون في أن المخربين ذوي الخبرة قد تركوا وراءهم مثل هذه الأدلة الواضحة على الذنب المقترف. يقول المنشور إنهم لا يستبعدون أن شخصًا ما يحاول عمدا قيادة التحقيق في المسار الخطأ.
وذكرت الصحيفة أن بعض المسؤولين الغربيين يناقشون التورط المحتمل لوارسو وكييف في الهجوم على "نورد ستريم".
استنادًا إلى النتائج الأولية التي توصلت إليها ألمانيا، يناقش المسؤولون وراء الكواليس التورط المحتمل للحكومة البولندية أو الأوكرانية في الهجوم.
وقد قال البعض إن بولندا ربما كان لها دافع، نظرًا لأنها كانت واحدة من أكثر منتقدي مشروع نورد ستريم
منذ إنشائه في أواخر التسعينيات، حسبما ذكرته الصحفية.