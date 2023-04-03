https://sputnikarabic.ae/20230403/تحقيق-ألماني-يوجه-أصابع-الاتهام-نحو-دولتين-جديدتين-بخصوص-حادثة-نورد-ستريم-1075487967.html

تحقيق ألماني يوجه أصابع الاتهام نحو دولتين جديدتين بخصوص حادثة "نورد ستريم"

تحقيق ألماني يوجه أصابع الاتهام نحو دولتين جديدتين بخصوص حادثة "نورد ستريم"

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن المحققين في ألمانيا يشتبهون في أن اليخت الذي كان مرتبطًا في السابق بالهجوم على خطوط التيار الشمالي (نورد ستريم)، قد... 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T19:00+0000

2023-04-03T19:00+0000

2023-04-03T19:00+0000

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وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن "عددًا من المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا يشاركون ألمانيا شكوكها في أن طاقمًا مكونًا من ستة أفراد يمكن أن يزرع مئات الكيلوغرامات من المتفجرات لتفجير خطوط الأنابيب".وعلى الرغم من أن تحقيقًا ألمانيًا قد وجد آثارًا لمتفجرات "عسكرية" تم العثور عليها على طاولة في مقصورة اليخت لتتوافق مع تلك المستخدمة في خط الأنابيب، فإن بعض المسؤولين يشككون في أن المخربين ذوي الخبرة قد تركوا وراءهم مثل هذه الأدلة الواضحة على الذنب المقترف. يقول المنشور إنهم لا يستبعدون أن شخصًا ما يحاول عمدا قيادة التحقيق في المسار الخطأ.وذكرت الصحيفة أن بعض المسؤولين الغربيين يناقشون التورط المحتمل لوارسو وكييف في الهجوم على "نورد ستريم".وقد قال البعض إن بولندا ربما كان لها دافع، نظرًا لأنها كانت واحدة من أكثر منتقدي مشروع نورد ستريم منذ إنشائه في أواخر التسعينيات، حسبما ذكرته الصحفية.

https://sputnikarabic.ae/20230322/صحفي-أمريكي-يفضح-مناقشة-بايدن-وشولتس-لمسألة-تخريب-خطوط-نورد-ستريم-1075028296.html

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التيار الشمالي, روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا, أخبار ألمانيا