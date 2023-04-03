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https://sputnikarabic.ae/20230403/تصويت-هل-بدأت-واشنطن-تفقد-نفوذها-على-قطاع-النفط-بعد-قرار-أوبك--بخفض-الإنتاج؟-1075476058.html
تصويت... هل بدأت واشنطن تفقد نفوذها على قطاع النفط بعد قرار "أوبك +" بخفض الإنتاج؟
تصويت... هل بدأت واشنطن تفقد نفوذها على قطاع النفط بعد قرار "أوبك +" بخفض الإنتاج؟
علق البيت الأبيض، اليوم الاثنين، على قرار دول "أوبك+" بخفض فوري في إنتاج النفط، بأنه أمر "غير منطقي". 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T13:44+0000
2023-04-03T13:44+0000
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وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في بيان: "التخفيضات المعلنة أخيرا غير منطقية، بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق"، بحسب المزاعم.وجاءت الزيادة بعد أن قالت السعودية والعراق وعدة دول خليجية، أمس الأحد، إنها خفضت الإنتاج بأكثر من مليون برميل نفط يوميا.وأعلنت السعودية، أكبر منتج في أوبك، عن خفض 500 ألف برميل يوميا للحفاظ على استقرار سوق النفط، إضافةً إلى خفض الإمارات 144 ألف برميل يوميا والعراق 211 ألفا والكويت 128 ألفا، وكازاخستان 78 ألفا، وعمان 40 ألفا، والجزائر 48 ألف برميل.
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استطلاعات الرأي, العالم, اقتصاد, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, اقتصاد, опросы

تصويت... هل بدأت واشنطن تفقد نفوذها على قطاع النفط بعد قرار "أوبك +" بخفض الإنتاج؟

13:44 GMT 03.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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علق البيت الأبيض، اليوم الاثنين، على قرار دول "أوبك+" بخفض فوري في إنتاج النفط، بأنه أمر "غير منطقي".
وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في بيان: "التخفيضات المعلنة أخيرا غير منطقية، بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق"، بحسب المزاعم.

اعتبرت صحف غربية أن الخطوة التي أعلنت عنها الدول العربية المنضوية في منظمة "أوبك +"، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بخفض إنتاج النفط بنحو 1.6 مليون برميل يوميا، تمثل ما وصف "بتبني استراتيجية مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية".

عدد الأصوات12
وجاءت الزيادة بعد أن قالت السعودية والعراق وعدة دول خليجية، أمس الأحد، إنها خفضت الإنتاج بأكثر من مليون برميل نفط يوميا.

وقالت روسيا، العضو في "أوبك +"، الأحد أيضا، إنها ستمدد خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل حتى نهاية عام 2023.

وأعلنت السعودية، أكبر منتج في أوبك، عن خفض 500 ألف برميل يوميا للحفاظ على استقرار سوق النفط، إضافةً إلى خفض الإمارات 144 ألف برميل يوميا والعراق 211 ألفا والكويت 128 ألفا، وكازاخستان 78 ألفا، وعمان 40 ألفا، والجزائر 48 ألف برميل.
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