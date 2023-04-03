عربي
https://sputnikarabic.ae/20230403/دولة-غير-صديقة-لروسيا-تشتري-النفط-الروسي-بسعر-أعلى-من-السقف-المزعوم--1075469153.html
دولة غير صديقة لروسيا تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من السقف المزعوم
دولة غير صديقة لروسيا تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من السقف المزعوم
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن اليابان حصلت من الولايات المتحدة الأمريكية على استثناء من السقف السعري الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع للنفط الروسي عند 60... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T11:13+0000
2023-04-03T11:13+0000
روسيا
العالم
أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:270:2953:1931_1920x0_80_0_0_945c9a84974c0cb863212b2b0fb4e44a.jpg
وأشار المقال إلى أن الامتياز يُظهر اعتماد اليابان على الوقود الأحفوري الروسي، والذي يقول المحللون إنه أسهم في تردد طوكيو بشأن دعم كييف بشكل أكبر في الصراع الأوكراني.وفي السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أن واردات الغاز الطبيعي الروسي إلى اليابان "صغيرة نسبيًا" ويمثل نحو عُشر حجم جميع عمليات الإمداد.ابتداءً من 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، دخل سقف سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل حيز التنفيذ.أيدت اليابان إدخال سقف على أسعار النفط الروسي داخل مجموعة السبع، لكنها حققت إعفاء للإمدادات من مشروع "سخالين –2"، الذي وصفته الحكومة بالمصدر الرئيسي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال لليابان، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
https://sputnikarabic.ae/20230402/الصين-لليابان-سنتعامل-مع-مواطنكم-المحتجز-للاشتباه-بالتجسس-وفقا-للقانون-1075434691.html
أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:0:2575:1931_1920x0_80_0_0_c066249183db88506cba8ca28788b08d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية

دولة غير صديقة لروسيا تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من السقف المزعوم

11:13 GMT 03.04.2023
© AFP 2023 / CESAR MANSOحقل نفط
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / CESAR MANSO
تابعنا عبرTelegram
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن اليابان حصلت من الولايات المتحدة الأمريكية على استثناء من السقف السعري الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع للنفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.
وأشار المقال إلى أن الامتياز يُظهر اعتماد اليابان على الوقود الأحفوري الروسي، والذي يقول المحللون إنه أسهم في تردد طوكيو بشأن دعم كييف بشكل أكبر في الصراع الأوكراني.

ونوّهت الصحيفة إلى أن السلطات اليابانية بررت ذلك، أنها بحاجة إلى الوصول إلى موارد الطاقة الروسية.

وفي السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أن واردات الغاز الطبيعي الروسي إلى اليابان "صغيرة نسبيًا" ويمثل نحو عُشر حجم جميع عمليات الإمداد.
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
الصين لليابان: سنتعامل مع مواطنكم المحتجز للاشتباه بالتجسس وفقا للقانون
أمس, 12:21 GMT
ابتداءً من 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، دخل سقف سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل حيز التنفيذ.
أيدت اليابان إدخال سقف على أسعار النفط الروسي داخل مجموعة السبع، لكنها حققت إعفاء للإمدادات من مشروع "سخالين –2"، الذي وصفته الحكومة بالمصدر الرئيسي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال لليابان، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала