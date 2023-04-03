https://sputnikarabic.ae/20230403/دولة-غير-صديقة-لروسيا-تشتري-النفط-الروسي-بسعر-أعلى-من-السقف-المزعوم--1075469153.html
دولة غير صديقة لروسيا تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من السقف المزعوم
دولة غير صديقة لروسيا تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من السقف المزعوم
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن اليابان حصلت من الولايات المتحدة الأمريكية على استثناء من السقف السعري الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع للنفط الروسي عند 60... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T11:13+0000
2023-04-03T11:13+0000
2023-04-03T11:13+0000
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وأشار المقال إلى أن الامتياز يُظهر اعتماد اليابان على الوقود الأحفوري الروسي، والذي يقول المحللون إنه أسهم في تردد طوكيو بشأن دعم كييف بشكل أكبر في الصراع الأوكراني.وفي السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أن واردات الغاز الطبيعي الروسي إلى اليابان "صغيرة نسبيًا" ويمثل نحو عُشر حجم جميع عمليات الإمداد.ابتداءً من 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، دخل سقف سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل حيز التنفيذ.أيدت اليابان إدخال سقف على أسعار النفط الروسي داخل مجموعة السبع، لكنها حققت إعفاء للإمدادات من مشروع "سخالين –2"، الذي وصفته الحكومة بالمصدر الرئيسي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال لليابان، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
https://sputnikarabic.ae/20230402/الصين-لليابان-سنتعامل-مع-مواطنكم-المحتجز-للاشتباه-بالتجسس-وفقا-للقانون-1075434691.html
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روسيا, العالم, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
دولة غير صديقة لروسيا تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من السقف المزعوم
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن اليابان حصلت من الولايات المتحدة الأمريكية على استثناء من السقف السعري الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع للنفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.
وأشار المقال إلى أن الامتياز يُظهر اعتماد اليابان على الوقود الأحفوري الروسي، والذي يقول المحللون إنه أسهم في تردد طوكيو بشأن دعم كييف بشكل أكبر في الصراع الأوكراني.
ونوّهت الصحيفة إلى أن السلطات اليابانية بررت ذلك، أنها بحاجة إلى الوصول إلى موارد الطاقة الروسية.
وفي السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أن واردات الغاز الطبيعي الروسي إلى اليابان "صغيرة نسبيًا" ويمثل نحو عُشر حجم جميع عمليات الإمداد.
ابتداءً من 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، دخل سقف سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل حيز التنفيذ.
أيدت اليابان إدخال سقف على أسعار النفط الروسي داخل مجموعة السبع، لكنها حققت إعفاء للإمدادات من مشروع "سخالين –2"، الذي وصفته الحكومة بالمصدر الرئيسي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال لليابان، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".