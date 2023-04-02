https://sputnikarabic.ae/20230402/الصين-لليابان-سنتعامل-مع-مواطنكم-المحتجز-للاشتباه-بالتجسس-وفقا-للقانون-1075434691.html

الصين لليابان: سنتعامل مع مواطنكم المحتجز للاشتباه بالتجسس وفقا للقانون

الصين لليابان: سنتعامل مع مواطنكم المحتجز للاشتباه بالتجسس وفقا للقانون

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الأحد، خلال محادثات مع نظيره الياباني، يوشيماسا ‏هاياشي، في العاصمة الصينية بكين، إن الصين ستتعامل مع المواطن... 02.04.2023, سبوتنيك عربي

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بكين - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، في وقت سابق اليوم، أن هاياشي قدم احتجاجا شديدا على احتجاز الصين لموظف كبير في شركة الأدوية اليابانية "أستلاس فارما" في بكين الأسبوع الماضي، ودعا إلى الإفراج عنه بسرعة.وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها: "فيما يتعلق بقضية مواطن ياباني متورط في التجسس في الصين، فقد أكد الوزير، تشين جانغ، أن الجانب الصيني سيتعامل معه وفقا للقانون".وبدأ وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، زيارة دولة لبكين تستغرق يومين، بدءا من أمس السبت، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ45 لمعاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان.وتعد هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الياباني إلى الصين، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.وكانت الصين أكدت، الأسبوع الماضي، احتجازها مواطنا يابانيا، للاشتباه في قيامه بأعمال تجسس.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن بكين أخطرت السفارة اليابانية، وفقا لاتفاقية فيينا، والعلاقات القنصلية الصينية اليابانية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية.وأضافت: "الصين دولة يحكمها القانون، ويجب على جميع الأجانب في الصين الالتزام بالقوانين الصينية، وسيتم محاسبة المخالفين".ولفتت ماو نينغ إلى أن "هناك العديد من الحالات المماثلة التي تورط فيها مواطنون يابانيون بشأن أعمال التجسس، ويجب على اليابان تعزيز التعليم على مواطنيها والتحكم فيهم".

https://sputnikarabic.ae/20230327/الصين-تؤكد-احتجازها-مواطنا-يابانيا-للاشتباه-بالتجسس-1075188964.html

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