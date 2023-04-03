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https://sputnikarabic.ae/20230403/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يستقبل-رئيسة-تايوان-في-نيويورك-الأربعاء-المقبل-1075477670.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي يستقبل رئيسة تايوان في نيويورك الأربعاء المقبل
رئيس مجلس النواب الأمريكي يستقبل رئيسة تايوان في نيويورك الأربعاء المقبل
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، التابع للحزب الجمهوري، كيفن مكارثي، اليوم الاثنين، إنه سيلتقي برئيسة تايوان، تساي إنغ وين، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T14:39+0000
2023-04-03T14:39+0000
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وأعلن مكتب مكارثي في بيان أن "رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، سيستضيف يوم الأربعاء 5 نيسان/ أبريل، اجتماعا بين الحزبين مع رئيسة تايوان في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وكانت الصين حذرت أمريكا من أنها "تلعب بالنار" بشأن رحلة رئيسة تايوان، المتواجدة في نيويورك في محطة "ترانزيت"، في طريقها إلى أمريكا اللاتينية.وأفاد بيان كيفن مكارثي، بأن رئيسة تايوان ستتوقف في كاليفورنيا في طريق عودتها وتلتقي مكارثي، بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 20 مشروعا أمريكيا يعتزمون مرافقته.وكانت تقارير أمريكية ذكرت أن اجتماع رئيسة تايوان برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في كاليفورنيا بأنه "حل بديل"، من شأنه أن يتجنب تأجيج التوترات مع الصين، بدلا من أن يقوم مكارثي بزيارة إلى تايوان، مثلما فعلت من سبقته في المنصب، نانسي بيلوسي، العام الماضي.وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، وتعارض أي اتصالات رسمية من قبل الدول الأجنبية مع تايبيه، كما تعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الصين-تحذر-واشنطن-بعد-زيارة-رئيسة-تايوان-1075336754.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس مجلس النواب الأمريكي يستقبل رئيسة تايوان في نيويورك الأربعاء المقبل

14:39 GMT 03.04.2023
© AFP 2023 / SAM YEHرئيسة تايوان تساي إنج وين
رئيسة تايوان تساي إنج وين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
رئيسة تايوان تساي إنج وين
© AFP 2023 / SAM YEH
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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، التابع للحزب الجمهوري، كيفن مكارثي، اليوم الاثنين، إنه سيلتقي برئيسة تايوان، تساي إنغ وين، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأربعاء المقبل، في خطوة اعتبرتها الصين أنها ستكون استفزازا.
وأعلن مكتب مكارثي في بيان أن "رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، سيستضيف يوم الأربعاء 5 نيسان/ أبريل، اجتماعا بين الحزبين مع رئيسة تايوان في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وكانت الصين حذرت أمريكا من أنها "تلعب بالنار" بشأن رحلة رئيسة تايوان، المتواجدة في نيويورك في محطة "ترانزيت"، في طريقها إلى أمريكا اللاتينية.
رئيسة تايوان تساي إينغ وين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
الصين تحذر واشنطن بعد زيارة رئيسة تايوان
30 مارس, 15:05 GMT
وأفاد بيان كيفن مكارثي، بأن رئيسة تايوان ستتوقف في كاليفورنيا في طريق عودتها وتلتقي مكارثي، بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 20 مشروعا أمريكيا يعتزمون مرافقته.
وكانت تقارير أمريكية ذكرت أن اجتماع رئيسة تايوان برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في كاليفورنيا بأنه "حل بديل"، من شأنه أن يتجنب تأجيج التوترات مع الصين، بدلا من أن يقوم مكارثي بزيارة إلى تايوان، مثلما فعلت من سبقته في المنصب، نانسي بيلوسي، العام الماضي.
وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، وتعارض أي اتصالات رسمية من قبل الدول الأجنبية مع تايبيه، كما تعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
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