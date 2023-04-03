https://sputnikarabic.ae/20230403/كوريا-الجنوبية-تجري-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-الولايات-المتحدة-واليابان-ضد-الغواصات-1075455089.html
كوريا الجنوبية تجري مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان ضد الغواصات
كوريا الجنوبية تجري مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان ضد الغواصات
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن إجراء تدريبات بحرية مشتركة، يومي الاثنين والثلاثاء، مع قوات البحرية الأمريكية واليابانية بمشاركة حاملة الطائرات... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T03:54+0000
2023-04-03T03:54+0000
2023-04-03T05:05+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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الولايات المتحدة الأمريكية
الغواصات
حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز
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سيئول - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي: "تم تنظيم التدريبات المضادة للغواصات بهدف رفع قدرات الاستجابة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على التهديد المتزايد لكوريا الشمالية تحت سطح البحر، بما في ذلك الصواريخ الباليستية للغواصات".يذكر أن مثل هذه التدريبات تقام لأول مرة منذ 6 أشهر، وأجريت التدريبات السابقة في سبتمبر/أيلول 2022.وأجرت كوريا الشمالية أخيرا عددا من التدريبات لاختبار أنظمة الأسلحة النووية، فقامت في 18 و 19 مارس/ آذار، بمناورة لتحسين قدرتها النووية التكتيكية، وقدرات الردع الحربي والقدرة على الهجوم المضاد، تم خلالها تأكيد موثوقية "أجهزة التحكم في التفجيرات النووية والصواعق".كما اختبرت بيونغ يانغ، يوم 22 مارس، أربعة صواريخ كروز استراتيجية من طراز "هواسال- " و"هواسال-2 " مزودة برؤوس حربية تحاكي أسلحة نووية، وفي الفترة من 21 إلى 23 مارس وفي فترة 25-27 مارس، تم إجراء اختبارات على غواصات مسيرة جديدة هجومية من نوع "هيل" قادرة على حمل رأس حربي نووي، وأُجريت تجربة أخرى، في 27 مارس، لتفجير رأس نووي في الجو باستخدام صاروخين باليستيين تكتيكيين أرض - أرض.
https://sputnikarabic.ae/20230402/بيونغ-يانغ-تحذر-الأمريكيين-ما-هي-قدراتها-النووية-1075432040.html
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الغواصات, حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الغواصات, حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز
كوريا الجنوبية تجري مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان ضد الغواصات
03:54 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 05:05 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن إجراء تدريبات بحرية مشتركة، يومي الاثنين والثلاثاء، مع قوات البحرية الأمريكية واليابانية بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية "سي في إن -68" (نيميتز) في مياه جنوب جزيرة جيجو الكورية الجنوبية، بهدف تحسين قدرات الحلفاء على مواجهة تهديد غواصات كوريا الشمالية.
سيئول - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي: "تم تنظيم التدريبات المضادة للغواصات
بهدف رفع قدرات الاستجابة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على التهديد المتزايد لكوريا الشمالية تحت سطح البحر، بما في ذلك الصواريخ الباليستية للغواصات".
يذكر أن مثل هذه التدريبات تقام لأول مرة منذ 6 أشهر
، وأجريت التدريبات السابقة في سبتمبر/أيلول 2022.
وأجرت كوريا الشمالية أخيرا عددا من التدريبات لاختبار أنظمة الأسلحة النووية، فقامت في 18 و 19 مارس/ آذار، بمناورة لتحسين قدرتها النووية التكتيكية، وقدرات الردع الحربي والقدرة على الهجوم المضاد، تم خلالها تأكيد موثوقية "أجهزة التحكم في التفجيرات النووية والصواعق".
كما اختبرت بيونغ يانغ، يوم 22 مارس، أربعة صواريخ كروز استراتيجية من طراز "هواسال- " و"هواسال-2 " مزودة برؤوس حربية تحاكي أسلحة نووية، وفي الفترة من 21 إلى 23 مارس وفي فترة 25-27 مارس، تم إجراء اختبارات على غواصات مسيرة جديدة هجومية من نوع "هيل" قادرة على حمل رأس حربي نووي، وأُجريت تجربة أخرى، في 27 مارس، لتفجير رأس نووي في الجو باستخدام صاروخين باليستيين تكتيكيين أرض - أرض.