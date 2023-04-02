https://sputnikarabic.ae/20230402/بيونغ-يانغ-تحذر-الأمريكيين-ما-هي-قدراتها-النووية-1075432040.html

بيونغ يانغ تحذر الأمريكيين... ما هي قدراتها النووية والصاروخية؟

بيونغ يانغ تحذر الأمريكيين... ما هي قدراتها النووية والصاروخية؟

تصنف كوريا الشمالية ضمن 9 دول فقط في العالم تمتلك أسلحة نووية، وتواصل تطوير ترسانتها النووية سواء فيما يتعلق بالقنابل نفسها أو وسائل إطلاقها. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T12:02+0000

2023-04-02T12:02+0000

2023-04-02T12:02+0000

رصد عسكري

كوريا الشمالية

الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075432489_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_33db71e9eeec81e00f18cde147bfa6e4.jpg

ورغم تفاوت التقديرات حول حجم الترسانة النووية التي تملكها كوريا الشمالية، فإن تقديرات عام 2023، التي أوردها تقرير "اتحاد العلماء الأمريكيين" تشير إلى أن بيونغ يانغ تمتلك 30 رأسا نوويا تقريبا.وحصلت كوريا الشمالية على ترسانتها النووية بعد سلسلة من التجارب التي بدأتها عام 2006، وتشير بعض التقارير إلى أنها أجرت تجربة لقنبلة هيدروجينية عام 2017.وخلال الفترة من 1945 حتى 1996، أجرت الدول النووية مجتمعة نحو ألفي تجربة نووية، غالبيتها جرى في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق.ولأن القوة النووية لأي دولة لا تقتصر على امتلاك السلاح النووي، فإن كل دولة تحرص على تطوير وامتلاك وسائل إطلاقه المختلفة وخاصة الصواريخ.وتمتلك كوريا الشمالية ترسانة ضخمة من الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أوضح أنها تشمل نحو 20 صاروخا مجنحا وباليستيا وأبرزها:وخلال السنوات الماضية، نجحت بيونغ يانغ، في امتلاك قدرات صاروخية متطورة تمكنها من ضرب أهداف معادية على بعد آلاف الكيلومترات، ورغم ذلك فإنها تواصل تجاربها الصاروخية وتقوم بعمليات إطلاق لأنواع مختلفة من الصواريخ، من حين إلى آخر.ما هي الدول النووية في العالم؟تضم الدول النووية الـ 9 قسمين أولهما يتكون من 5 دول وهي التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا، والقسم الثاني 4 دول تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بذلك رسميا.الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا:الدول التي تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بذلك رسميا:ما هو حجم السلاح النووي في العالم في 2023؟تشير تقديرات اتحاد العلماء الأمريكيين إلى أن الدول النووية مجتمعةً تمتلك أكثر من 12 ألفا و500 رأس نووي، بينها تشمل الرؤوس النووية المخزنة للاستخدامات العسكرية أو المعدة للإطلاق في وقت قصير أو التي تم إخراجها من الخدمة لكنه يمكن إعادة استخدامها لاحقا.يذكر أن العالم بلغ ذروة التسلح النووي في ثمانينيات القرن الماضي عندما تجاوز عدد الرؤوس النووية في العالم 40 ألف رأس نووي.وكثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية أخيرا، لإظهار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، وتقول إن الدولتين تتدربان على غزوها.وفي أحدث تعليقاتها على التدريبات الأمريكية مع كوريا الجنوبية، قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن بيونغ يانغ، لا تدلي "بأحاديث فارغة" حول قدراتها النووية.واعتبرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن واشنطن وسيئول تعرضان نفسهما لخطر جسيم بسبب ما وصفته بـ "السلوك الخاطئ"، الذي تنخرطان فيه، في إشارة إلى تدريباتها العسكرية المشتركة.

https://sputnikarabic.ae/20230402/كوريا-الشمالية-لا-ندلي-بـأحاديث-فارغة-بشأن-قدراتنا-النووية-1075421561.html

https://sputnikarabic.ae/20230401/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-لزيلينسكي-المظلة-النووية-الأمريكية-لن-تحميكم-من-روسيا-1075403998.html

https://sputnikarabic.ae/20220105/إطلاق-أول-صاروخ-في-2022-ما-هي-قدرات-كوريا-الشمالية-الصاروخية؟-1054962833.html

https://sputnikarabic.ae/20230327/خفر-السواحل-الياباني-يقول-إن-كوريا-الشمالية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-ثانيا-1075173637.html

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية