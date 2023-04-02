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https://sputnikarabic.ae/20230402/بيونغ-يانغ-تحذر-الأمريكيين-ما-هي-قدراتها-النووية-1075432040.html
بيونغ يانغ تحذر الأمريكيين... ما هي قدراتها النووية والصاروخية؟
بيونغ يانغ تحذر الأمريكيين... ما هي قدراتها النووية والصاروخية؟
تصنف كوريا الشمالية ضمن 9 دول فقط في العالم تمتلك أسلحة نووية، وتواصل تطوير ترسانتها النووية سواء فيما يتعلق بالقنابل نفسها أو وسائل إطلاقها. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T12:02+0000
2023-04-02T12:02+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
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ورغم تفاوت التقديرات حول حجم الترسانة النووية التي تملكها كوريا الشمالية، فإن تقديرات عام 2023، التي أوردها تقرير "اتحاد العلماء الأمريكيين" تشير إلى أن بيونغ يانغ تمتلك 30 رأسا نوويا تقريبا.وحصلت كوريا الشمالية على ترسانتها النووية بعد سلسلة من التجارب التي بدأتها عام 2006، وتشير بعض التقارير إلى أنها أجرت تجربة لقنبلة هيدروجينية عام 2017.وخلال الفترة من 1945 حتى 1996، أجرت الدول النووية مجتمعة نحو ألفي تجربة نووية، غالبيتها جرى في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق.ولأن القوة النووية لأي دولة لا تقتصر على امتلاك السلاح النووي، فإن كل دولة تحرص على تطوير وامتلاك وسائل إطلاقه المختلفة وخاصة الصواريخ.وتمتلك كوريا الشمالية ترسانة ضخمة من الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أوضح أنها تشمل نحو 20 صاروخا مجنحا وباليستيا وأبرزها:وخلال السنوات الماضية، نجحت بيونغ يانغ، في امتلاك قدرات صاروخية متطورة تمكنها من ضرب أهداف معادية على بعد آلاف الكيلومترات، ورغم ذلك فإنها تواصل تجاربها الصاروخية وتقوم بعمليات إطلاق لأنواع مختلفة من الصواريخ، من حين إلى آخر.ما هي الدول النووية في العالم؟تضم الدول النووية الـ 9 قسمين أولهما يتكون من 5 دول وهي التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا، والقسم الثاني 4 دول تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بذلك رسميا.الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا:الدول التي تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بذلك رسميا:ما هو حجم السلاح النووي في العالم في 2023؟تشير تقديرات اتحاد العلماء الأمريكيين إلى أن الدول النووية مجتمعةً تمتلك أكثر من 12 ألفا و500 رأس نووي، بينها تشمل الرؤوس النووية المخزنة للاستخدامات العسكرية أو المعدة للإطلاق في وقت قصير أو التي تم إخراجها من الخدمة لكنه يمكن إعادة استخدامها لاحقا.يذكر أن العالم بلغ ذروة التسلح النووي في ثمانينيات القرن الماضي عندما تجاوز عدد الرؤوس النووية في العالم 40 ألف رأس نووي.وكثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية أخيرا، لإظهار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، وتقول إن الدولتين تتدربان على غزوها.وفي أحدث تعليقاتها على التدريبات الأمريكية مع كوريا الجنوبية، قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن بيونغ يانغ، لا تدلي "بأحاديث فارغة" حول قدراتها النووية.واعتبرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن واشنطن وسيئول تعرضان نفسهما لخطر جسيم بسبب ما وصفته بـ "السلوك الخاطئ"، الذي تنخرطان فيه، في إشارة إلى تدريباتها العسكرية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230402/كوريا-الشمالية-لا-ندلي-بـأحاديث-فارغة-بشأن-قدراتنا-النووية-1075421561.html
https://sputnikarabic.ae/20230401/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-لزيلينسكي-المظلة-النووية-الأمريكية-لن-تحميكم-من-روسيا-1075403998.html
https://sputnikarabic.ae/20220105/إطلاق-أول-صاروخ-في-2022-ما-هي-قدرات-كوريا-الشمالية-الصاروخية؟-1054962833.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/خفر-السواحل-الياباني-يقول-إن-كوريا-الشمالية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-ثانيا-1075173637.html
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رصد عسكري, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

بيونغ يانغ تحذر الأمريكيين... ما هي قدراتها النووية والصاروخية؟

12:02 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEقدرات كوريا الشمالية الصاروخية
قدرات كوريا الشمالية الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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تصنف كوريا الشمالية ضمن 9 دول فقط في العالم تمتلك أسلحة نووية، وتواصل تطوير ترسانتها النووية سواء فيما يتعلق بالقنابل نفسها أو وسائل إطلاقها.
ورغم تفاوت التقديرات حول حجم الترسانة النووية التي تملكها كوريا الشمالية، فإن تقديرات عام 2023، التي أوردها تقرير "اتحاد العلماء الأمريكيين" تشير إلى أن بيونغ يانغ تمتلك 30 رأسا نوويا تقريبا.
نشرة إخبارية مع صورة لاستعراض عسكري كوري شمالي أقيم في بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس قواتها المسلحة، 9 فبراير/ شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
كوريا الشمالية: لا ندلي بـ"أحاديث فارغة" بشأن قدراتنا النووية
06:23 GMT
وحصلت كوريا الشمالية على ترسانتها النووية بعد سلسلة من التجارب التي بدأتها عام 2006، وتشير بعض التقارير إلى أنها أجرت تجربة لقنبلة هيدروجينية عام 2017.
وخلال الفترة من 1945 حتى 1996، أجرت الدول النووية مجتمعة نحو ألفي تجربة نووية، غالبيتها جرى في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شقيقة زعيم كوريا الشمالية لزيلينسكي: المظلة النووية الأمريكية لن تحميكم من روسيا
أمس, 12:10 GMT
ولأن القوة النووية لأي دولة لا تقتصر على امتلاك السلاح النووي، فإن كل دولة تحرص على تطوير وامتلاك وسائل إطلاقه المختلفة وخاصة الصواريخ.
وتمتلك كوريا الشمالية ترسانة ضخمة من الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أوضح أنها تشمل نحو 20 صاروخا مجنحا وباليستيا وأبرزها:
عائلة صواريخ "هواسونغ".
عائلة صواريخ "كيه إن".
صواريخ "تايبودونغ".
اطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
إطلاق أول صاروخ في 2022... ما هي قدرات كوريا الشمالية الصاروخية؟
5 يناير 2022, 10:43 GMT
وخلال السنوات الماضية، نجحت بيونغ يانغ، في امتلاك قدرات صاروخية متطورة تمكنها من ضرب أهداف معادية على بعد آلاف الكيلومترات، ورغم ذلك فإنها تواصل تجاربها الصاروخية وتقوم بعمليات إطلاق لأنواع مختلفة من الصواريخ، من حين إلى آخر.
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEقدرات كوريا الشمالية الصاروخية
قدرات كوريا الشمالية الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
قدرات كوريا الشمالية الصاروخية
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE

ما هي الدول النووية في العالم؟

تضم الدول النووية الـ 9 قسمين أولهما يتكون من 5 دول وهي التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا، والقسم الثاني 4 دول تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بذلك رسميا.

الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا:

روسيا.
الولايات المتحدة الأمريكية.
فرنسا.
بريطانيا.
الصين.

الدول التي تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بذلك رسميا:

إسرائيل.
الهند.
باكستان.
كوريا الشمالية.

ما هو حجم السلاح النووي في العالم في 2023؟

تشير تقديرات اتحاد العلماء الأمريكيين إلى أن الدول النووية مجتمعةً تمتلك أكثر من 12 ألفا و500 رأس نووي، بينها تشمل الرؤوس النووية المخزنة للاستخدامات العسكرية أو المعدة للإطلاق في وقت قصير أو التي تم إخراجها من الخدمة لكنه يمكن إعادة استخدامها لاحقا.
يذكر أن العالم بلغ ذروة التسلح النووي في ثمانينيات القرن الماضي عندما تجاوز عدد الرؤوس النووية في العالم 40 ألف رأس نووي.
رجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
خفر السواحل الياباني يقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا
27 مارس, 00:30 GMT
وكثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية أخيرا، لإظهار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، وتقول إن الدولتين تتدربان على غزوها.
وفي أحدث تعليقاتها على التدريبات الأمريكية مع كوريا الجنوبية، قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن بيونغ يانغ، لا تدلي "بأحاديث فارغة" حول قدراتها النووية.
واعتبرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن واشنطن وسيئول تعرضان نفسهما لخطر جسيم بسبب ما وصفته بـ "السلوك الخاطئ"، الذي تنخرطان فيه، في إشارة إلى تدريباتها العسكرية المشتركة.
© Sputnik"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
كيه إن - 23... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
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