https://sputnikarabic.ae/20230403/لا-وقت-للمرض-قديروف-يمارس-الرياضة-موجها-رسالة-1075466162.html
"لا وقت للمرض"... قديروف يمارس الرياضة موجها رسالة
"لا وقت للمرض"... قديروف يمارس الرياضة موجها رسالة
دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، لممارسة الرياضة وتقديم أفضل هدية لأجسامنا. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T10:14+0000
2023-04-03T10:14+0000
2023-04-03T10:14+0000
جمهورية الشيشان
روسيا
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ظهر الرئيس الشيشاني في مقطع مصور وهو يمارس رياضة الجري على جهاز الركض، داعيا لممارسة الرياضة، قائلا: "مع كل كيلومتر على جهاز المشي والكيلوغرام على جهاز المحاكاة ، فإننا نبتعد أكثر فأكثر عن زيارة الطبيب ونقدم أفضل هدية لجسمنا. إن الله سبحانه وتعالى يعطي الصحة لنحميها ونخفف من أجسادنا".يذكر ان الرئيس الشيشاني كان قد ظهر، في وقت سابق، مع أسلحة غربية اغتنمتها القوات الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه "الهدايا" ستعاد بالتأكيد إلى مرتزقة "الناتو"، بلا خير ولا سلامة.وقال ساخرا: "لا تقلقوا أيها الأصدقاء، سنعيدها بالتأكيد إلى مرتزقة "الناتو"، بلا خير ولا سلامة، إذا كنتم تفهمون ما أعنيه".
https://sputnikarabic.ae/20230311/قديروف-يكشف-عن-أسلحة-غربية-تم-اغتنامها-في-أوكرانيا-1074593278.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية الشيشان, روسيا
"لا وقت للمرض"... قديروف يمارس الرياضة موجها رسالة
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دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، لممارسة الرياضة وتقديم أفضل هدية لأجسامنا.
ظهر الرئيس الشيشاني في مقطع مصور وهو يمارس رياضة الجري على جهاز الركض، داعيا لممارسة الرياضة، قائلا: "مع كل كيلومتر على جهاز المشي والكيلوغرام على جهاز المحاكاة ، فإننا نبتعد أكثر فأكثر عن زيارة الطبيب ونقدم أفضل هدية لجسمنا. إن الله سبحانه وتعالى يعطي الصحة لنحميها ونخفف من أجسادنا".
وأضاف قائلا: "هناك العديد من الأشياء التي تتطلب التركيز والنشاط والطاقة والنبرة. لا راحة، سواء في عطلات نهاية الأسبوع أو في المساء. إذا كنت تريد المضي قدمًا، فاركض! لن تمرض أبدا".
يذكر ان الرئيس الشيشاني كان قد ظهر، في وقت سابق، مع أسلحة غربية اغتنمتها القوات الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه "الهدايا" ستعاد بالتأكيد إلى مرتزقة "الناتو"، بلا خير ولا سلامة.
وقال ساخرا: "لا تقلقوا أيها الأصدقاء، سنعيدها بالتأكيد إلى مرتزقة "الناتو"، بلا خير ولا سلامة، إذا كنتم تفهمون ما أعنيه".