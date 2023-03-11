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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/قديروف-يكشف-عن-أسلحة-غربية-تم-اغتنامها-في-أوكرانيا-1074593278.html
قديروف يكشف عن أسلحة غربية تم اغتنامها في أوكرانيا
قديروف يكشف عن أسلحة غربية تم اغتنامها في أوكرانيا
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، صورة في حسابه على "تليغرام"، ظهر فيها يحمل أسلحة غربية اغتنمتها القوات الروسية في أوكرانيا. مشيرا إلى أن هذه... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T05:28+0000
2023-03-11T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار قديروف
قديروف
الناتو
أخبار أوكرانيا
ستينغر
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موسكو - سبوتنيك. وكتب قديروف: "لا شيء يبعث الدفء في روح المحارب مثل الغنائم... "ستينغر" الأمريكي و"إيغلا" الأوكراني. هذه هدايا تلقيناها هذه المرة من المقاتلين على الجبهة، حيث تركها "الناتو" خصيصا لنا".وأضاف، "أعبر عن امتناني لحلف "الناتو" على توفيره مثل هذه المجموعة المتنوعة من الأسلحة، وهو أمر مثير للاهتمام أن تمسكها بيديك وتعاينها".
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أخبار قديروف, قديروف, الناتو, أخبار أوكرانيا, ستينغر
أخبار قديروف, قديروف, الناتو, أخبار أوكرانيا, ستينغر

قديروف يكشف عن أسلحة غربية تم اغتنامها في أوكرانيا

05:28 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 05:30 GMT 11.03.2023)
© Photo / Press Service of the Head of the Chechen Republic / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الشيشان رمضان قديروف
 رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© Photo / Press Service of the Head of the Chechen Republic
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نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، صورة في حسابه على "تليغرام"، ظهر فيها يحمل أسلحة غربية اغتنمتها القوات الروسية في أوكرانيا. مشيرا إلى أن هذه "الهدايا" ستعاد بالتأكيد إلى مرتزقة "الناتو"، بلا خير ولا سلامة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب قديروف: "لا شيء يبعث الدفء في روح المحارب مثل الغنائم... "ستينغر" الأمريكي و"إيغلا" الأوكراني. هذه هدايا تلقيناها هذه المرة من المقاتلين على الجبهة، حيث تركها "الناتو" خصيصا لنا".
وأضاف، "أعبر عن امتناني لحلف "الناتو" على توفيره مثل هذه المجموعة المتنوعة من الأسلحة، وهو أمر مثير للاهتمام أن تمسكها بيديك وتعاينها".
وتابع ساخرا، "لا تقلقوا أيها الأصدقاء، سنعيدها بالتأكيد إلى مرتزقة "الناتو"، بلا خير ولا سلامة، إذا كنتم تفهمون ما أعنيه".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
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