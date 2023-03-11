https://sputnikarabic.ae/20230311/قديروف-يكشف-عن-أسلحة-غربية-تم-اغتنامها-في-أوكرانيا-1074593278.html
قديروف يكشف عن أسلحة غربية تم اغتنامها في أوكرانيا
قديروف يكشف عن أسلحة غربية تم اغتنامها في أوكرانيا
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، صورة في حسابه على "تليغرام"، ظهر فيها يحمل أسلحة غربية اغتنمتها القوات الروسية في أوكرانيا. مشيرا إلى أن هذه... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T05:28+0000
2023-03-11T05:28+0000
2023-03-11T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار قديروف
قديروف
الناتو
أخبار أوكرانيا
ستينغر
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موسكو - سبوتنيك. وكتب قديروف: "لا شيء يبعث الدفء في روح المحارب مثل الغنائم... "ستينغر" الأمريكي و"إيغلا" الأوكراني. هذه هدايا تلقيناها هذه المرة من المقاتلين على الجبهة، حيث تركها "الناتو" خصيصا لنا".وأضاف، "أعبر عن امتناني لحلف "الناتو" على توفيره مثل هذه المجموعة المتنوعة من الأسلحة، وهو أمر مثير للاهتمام أن تمسكها بيديك وتعاينها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قديروف, قديروف, الناتو, أخبار أوكرانيا, ستينغر
أخبار قديروف, قديروف, الناتو, أخبار أوكرانيا, ستينغر
قديروف يكشف عن أسلحة غربية تم اغتنامها في أوكرانيا
05:28 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 05:30 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، صورة في حسابه على "تليغرام"، ظهر فيها يحمل أسلحة غربية اغتنمتها القوات الروسية في أوكرانيا. مشيرا إلى أن هذه "الهدايا" ستعاد بالتأكيد إلى مرتزقة "الناتو"، بلا خير ولا سلامة.