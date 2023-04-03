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https://sputnikarabic.ae/20230403/لجنة-التحقيق-الروسية-عملية-اغتيال-تاتارسكي-تم-التخطيط-لها-وتنظيمها-من-داخل-أوكرانيا-1075481850.html
لجنة التحقيق الروسية: عملية اغتيال تاتارسكي تم التخطيط لها وتنظيمها من داخل أوكرانيا
لجنة التحقيق الروسية: عملية اغتيال تاتارسكي تم التخطيط لها وتنظيمها من داخل أوكرانيا
أكدت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، أن عملية اغتيال المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي في مقهى سانت بطرسبورغ، كان قد خُطط لها ونُظّمت من داخل الأراضي... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T15:45+0000
2023-04-03T15:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للجنة: "التحقيق لديه أدلة تؤكد أن الجريمة المرتكبة خُطط لها ونظمت من داخل أراضي أوكرانيا. في الوقت نفسه، فإن المشتبه بها داريا تريبوفا، تعتنق أفكار المعارضة وهي من مؤيدي مؤسسة مكافحة الفساد (المتطرفة والمحظورة داخل روسيا)".وقُتل المدون العسكري الروسي الشهير، فلادلين تاتارسكي، إثر انفجار، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وأفادت وزراة الصحة الروسية أن عدد ​​ضحايا الانفجار في تفجير سان بطرسبورغ ​​ارتفع إلى 33 قتيلا، و22 شخصًا مصابًا لا يزالون في المستشفيات، 8 منهم في حالة خطيرة.ونظّم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في مدينة سان بطرسبورغ، تحقيقًا بناءً على المعلومات المتوفرة.
https://sputnikarabic.ae/20230403/المشتبه-بها-في-مقتل-تاتارسكي-تعترف-بإحضارها-تمثالا-مفخخا-إلى-المقهى-1075469971.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

لجنة التحقيق الروسية: عملية اغتيال تاتارسكي تم التخطيط لها وتنظيمها من داخل أوكرانيا

15:45 GMT 03.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورموقع تفجير مقهى سان بطرسبورغ، روسيا
موقع تفجير مقهى سان بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
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أكدت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، أن عملية اغتيال المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي في مقهى سانت بطرسبورغ، كان قد خُطط لها ونُظّمت من داخل الأراضي الأوكرانية.
موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للجنة: "التحقيق لديه أدلة تؤكد أن الجريمة المرتكبة خُطط لها ونظمت من داخل أراضي أوكرانيا. في الوقت نفسه، فإن المشتبه بها داريا تريبوفا، تعتنق أفكار المعارضة وهي من مؤيدي مؤسسة مكافحة الفساد (المتطرفة والمحظورة داخل روسيا)".

وأضاف: "بناءً على نتائج التحقيق الأولية، أحيل ملف القضية المتعلقة بتفجير مقهى سانت بطرسبورغ إلى الفقرة 3 من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي (عمل إرهابي)".

Дарья Трепова - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
المشتبه بها في مقتل تاتارسكي تعترف بإحضارها تمثالا مفخخا إلى المقهى
11:36 GMT
وقُتل المدون العسكري الروسي الشهير، فلادلين تاتارسكي، إثر انفجار، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وأفادت وزراة الصحة الروسية أن عدد ​​ضحايا الانفجار في تفجير سان بطرسبورغ ​​ارتفع إلى 33 قتيلا، و22 شخصًا مصابًا لا يزالون في المستشفيات، 8 منهم في حالة خطيرة.
ونظّم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في مدينة سان بطرسبورغ، تحقيقًا بناءً على المعلومات المتوفرة.
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