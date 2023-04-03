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https://sputnikarabic.ae/20230403/مكة-تتوقع-وصول-أكثر-من-3-ملايين-حاج-خلال-رمضان-1075457662.html
مكة تتوقع وصول أكثر من 3 ملايين حاج خلال رمضان
مكة تتوقع وصول أكثر من 3 ملايين حاج خلال رمضان
تستعد السلطات السعودية بشكل مكثف لتدفق أعداد كبيرة من المؤمنين إلى مكة والمدينة - ومن المتوقع أن يصل عدد المصلين إلى أكثر من 3 ملايين شخص هذا العام خلال شهر... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T08:55+0000
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يجري تنفيذ أكبر خطة تشغيلية رمضانية في تاريخ المملكة العربية السعودية بقيادة المديرية العامة للحرمين الشريفين، الدكتور عبد الرحمن السديس، وذلك وفق ما ذكرته البوابة الإلكترونية "إسلام نيوز" نقلًا عن "ذا ناشونال".وفي إطار الخطة التنفيذية، تم التفكير في جميع مراحل إقامة الحجاج في الأماكن المقدسة، بدءًا من الوصول إلى باحة المساجد، واستمرارًا في الطواف حول الكعبة، وانتهاءً بالسير بين تلال الصفا والمروة.اقرأ أيضا - السعودية تحشد المزيد من الكوادر الأمنية لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان
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фото, صور, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, رمضان
фото, صور, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, رمضان

مكة تتوقع وصول أكثر من 3 ملايين حاج خلال رمضان

08:55 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 03.04.2023)
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تستعد السلطات السعودية بشكل مكثف لتدفق أعداد كبيرة من المؤمنين إلى مكة والمدينة - ومن المتوقع أن يصل عدد المصلين إلى أكثر من 3 ملايين شخص هذا العام خلال شهر رمضان.
يجري تنفيذ أكبر خطة تشغيلية رمضانية في تاريخ المملكة العربية السعودية بقيادة المديرية العامة للحرمين الشريفين، الدكتور عبد الرحمن السديس، وذلك وفق ما ذكرته البوابة الإلكترونية "إسلام نيوز" نقلًا عن "ذا ناشونال".
وفي إطار الخطة التنفيذية، تم التفكير في جميع مراحل إقامة الحجاج في الأماكن المقدسة، بدءًا من الوصول إلى باحة المساجد، واستمرارًا في الطواف حول الكعبة، وانتهاءً بالسير بين تلال الصفا والمروة.

وبحسب السديس، فقد تم تعديل واختبار نظام الصوت العالي التقنية في الكعبة، واعتماد قوائم الأئمة الذين سيؤدون صلاة التراويح في رمضان، والجوانب التعليمية للعمل مع المصلين والمعتمرين، وتوفير البيئة الرقمية الحديثة أيضًا.

اقرأ أيضا - السعودية تحشد المزيد من الكوادر الأمنية لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان

وأكدت العنود العبود، المسؤولة عن تهيئة الظروف للمرأة في الحرم المكي، أن "سلامة ونظافة وراحة المرأة في المسجد من أولويات السلطات".

© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
1/9
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirالمصلون يقرأون القرآن خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
المصلون يقرأون القرآن خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
2/9
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
المصلون يقرأون القرآن خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir

المصلون خلال صلاة الجمعة الثانية، يلمسون مقام إبراهيم في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.

المصلون خلال صلاة الجمعة الثانية، يلمسون مقام إبراهيم في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
3/9
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir

المصلون خلال صلاة الجمعة الثانية، يلمسون مقام إبراهيم في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.

© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
4/9
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
5/9
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirالمصلون يصلون للمس الكعبة المشرفة خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
المصلون يصلون للمس الكعبة المشرفة خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
6/9
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
المصلون يصلون للمس الكعبة المشرفة خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
7/9
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
8/9
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
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