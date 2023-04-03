https://sputnikarabic.ae/20230403/مكة-تتوقع-وصول-أكثر-من-3-ملايين-حاج-خلال-رمضان-1075457662.html

مكة تتوقع وصول أكثر من 3 ملايين حاج خلال رمضان

مكة تتوقع وصول أكثر من 3 ملايين حاج خلال رمضان

تستعد السلطات السعودية بشكل مكثف لتدفق أعداد كبيرة من المؤمنين إلى مكة والمدينة - ومن المتوقع أن يصل عدد المصلين إلى أكثر من 3 ملايين شخص هذا العام خلال شهر... 03.04.2023, سبوتنيك عربي

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يجري تنفيذ أكبر خطة تشغيلية رمضانية في تاريخ المملكة العربية السعودية بقيادة المديرية العامة للحرمين الشريفين، الدكتور عبد الرحمن السديس، وذلك وفق ما ذكرته البوابة الإلكترونية "إسلام نيوز" نقلًا عن "ذا ناشونال".وفي إطار الخطة التنفيذية، تم التفكير في جميع مراحل إقامة الحجاج في الأماكن المقدسة، بدءًا من الوصول إلى باحة المساجد، واستمرارًا في الطواف حول الكعبة، وانتهاءً بالسير بين تلال الصفا والمروة.اقرأ أيضا - السعودية تحشد المزيد من الكوادر الأمنية لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان

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