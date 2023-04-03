مكة تتوقع وصول أكثر من 3 ملايين حاج خلال رمضان
08:55 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 03.04.2023)
تستعد السلطات السعودية بشكل مكثف لتدفق أعداد كبيرة من المؤمنين إلى مكة والمدينة - ومن المتوقع أن يصل عدد المصلين إلى أكثر من 3 ملايين شخص هذا العام خلال شهر رمضان.
يجري تنفيذ أكبر خطة تشغيلية رمضانية في تاريخ المملكة العربية السعودية بقيادة المديرية العامة للحرمين الشريفين، الدكتور عبد الرحمن السديس، وذلك وفق ما ذكرته البوابة الإلكترونية "إسلام نيوز" نقلًا عن "ذا ناشونال".
وفي إطار الخطة التنفيذية، تم التفكير في جميع مراحل إقامة الحجاج في الأماكن المقدسة، بدءًا من الوصول إلى باحة المساجد، واستمرارًا في الطواف حول الكعبة، وانتهاءً بالسير بين تلال الصفا والمروة.
وبحسب السديس، فقد تم تعديل واختبار نظام الصوت العالي التقنية في الكعبة، واعتماد قوائم الأئمة الذين سيؤدون صلاة التراويح في رمضان، والجوانب التعليمية للعمل مع المصلين والمعتمرين، وتوفير البيئة الرقمية الحديثة أيضًا.
وأكدت العنود العبود، المسؤولة عن تهيئة الظروف للمرأة في الحرم المكي، أن "سلامة ونظافة وراحة المرأة في المسجد من أولويات السلطات".
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
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© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirالمصلون يقرأون القرآن خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
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© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
المصلون يقرأون القرآن خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
المصلون خلال صلاة الجمعة الثانية، يلمسون مقام إبراهيم في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
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© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
المصلون خلال صلاة الجمعة الثانية، يلمسون مقام إبراهيم في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
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© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
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© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirالمصلون يصلون للمس الكعبة المشرفة خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
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© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
المصلون يصلون للمس الكعبة المشرفة خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
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© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
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© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
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© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.