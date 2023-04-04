https://sputnikarabic.ae/20230404/أردوغان-مجلس-الأمن-الدولي-بحاجة-للإصلاح-بسبب-عجزه-عن-تقرير-مصير-العالم-1075527501.html
أردوغان: مجلس الأمن الدولي بحاجة للإصلاح بسبب عجزه عن تقرير "مصير العالم"
أردوغان: مجلس الأمن الدولي بحاجة للإصلاح بسبب عجزه عن تقرير "مصير العالم"
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى الإصلاح بسبب عدم قدرته على "تحديد مصير البشرية". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T19:46+0000
2023-04-04T19:46+0000
2023-04-04T19:46+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان في كلمة خلال مأدبة عشاء مع السفراء في أنقرة، اليوم الثلاثاء: "مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى إصلاح عاجل وشامل، لأنه ليس في وضع يسمح له بتقرير مصير البشرية".وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الموضوعات الرئيسية للاجتماعات التي ستجري في ظل ترؤس روسيا لمجلس الأمن، ستكون قضايا التعددية القطبية، وتسوية الوضع في الشرق الأوسط ومشكلة صادرات الأسلحة غير المنضبطة.وأوضح الدبلوماسي أن الاجتماعات الرسمية بشأن الوضع في أوكرانيا لم يتم التخطيط لها بعد.من المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدة اجتماعات، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق.في وقت سابق، تم الإعلان عن أن روسيا أصبحت رئيسة لمجلس الأمن الدولي لمدة شهر واحد.ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أبريل/نيسان، حول إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.وتعتزم موسكو إبلاغ المشاركين في الاجتماع بالإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الذي يشنه الجانب الأوكراني ومنع الجرائم الأخرى ضد الأطفال وكذلك إيوائهم في أماكن آمنة.في مارس/ آذار الماضي، ترأست موزامبيق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكانت آخر مرة ترأست فيها روسيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230401/روسيا-تتولى-رئاسة-مجلس-الأمن-الدولي-1075393006.html
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العالم, رجب طيب أردوغان
أردوغان: مجلس الأمن الدولي بحاجة للإصلاح بسبب عجزه عن تقرير "مصير العالم"
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى الإصلاح بسبب عدم قدرته على "تحديد مصير البشرية".
وقال أردوغان في كلمة خلال مأدبة عشاء مع السفراء في أنقرة، اليوم الثلاثاء: "مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى إصلاح عاجل وشامل، لأنه ليس في وضع يسمح له بتقرير مصير البشرية".
وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الموضوعات الرئيسية للاجتماعات التي ستجري في ظل ترؤس روسيا لمجلس الأمن، ستكون قضايا التعددية القطبية، وتسوية الوضع في الشرق الأوسط ومشكلة صادرات الأسلحة غير المنضبطة.
وأوضح الدبلوماسي أن الاجتماعات الرسمية بشأن الوضع في أوكرانيا لم يتم التخطيط لها بعد.
من المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدة اجتماعات، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق.
في وقت سابق، تم الإعلان عن أن روسيا أصبحت رئيسة لمجلس الأمن الدولي لمدة شهر واحد.
ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أبريل/نيسان، حول إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وتعتزم موسكو إبلاغ المشاركين في الاجتماع بالإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف
الذي يشنه الجانب الأوكراني ومنع الجرائم الأخرى ضد الأطفال وكذلك إيوائهم في أماكن آمنة.
في مارس/ آذار الماضي، ترأست موزامبيق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكانت آخر مرة ترأست فيها روسيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط 2022.