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إسماعيل هنية: ما يجري الآن في المسجد الأقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها
https://sputnikarabic.ae/20230404/إسماعيل-هنية-ما-يجري-الآن-في-المسجد-الأقصى-جريمة-غير-مسبوقة-ولها-ما-بعدها-1075531420.html
إسماعيل هنية: ما يجري الآن في المسجد الأقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها
إسماعيل هنية: ما يجري الآن في المسجد الأقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها
قال المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T23:53+0000
2023-04-05T00:01+0000
المسجد الأقصى
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف هنية في تصريح صحفي أن "على الجميع أن يتحملوا المسؤولية فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.ودعا "جماهير شعبنا في الضفة وأراضي 48 إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته".واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين.وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل سبوتنيك.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230404/إصابة-ثلاثة-فلسطينيين-في-مواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-داخل-باحات-المسجد-الأقصى-1075531157.html
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المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, فلسطينيين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, فلسطينيين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

إسماعيل هنية: ما يجري الآن في المسجد الأقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها

23:53 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 00:01 GMT 05.04.2023)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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قال المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف هنية في تصريح صحفي أن "على الجميع أن يتحملوا المسؤولية فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.
رمضان في فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
إصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى
أمس, 22:48 GMT
ودعا "جماهير شعبنا في الضفة وأراضي 48 إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته".
واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين.
وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.
وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.
وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل سبوتنيك.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
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