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https://sputnikarabic.ae/20230404/الاجتماع-الرباعي-في-موسكو-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-تتفق-على-مواصلة-الاتصالات-1075517443.html
الاجتماع الرباعي في موسكو.. روسيا وسوريا وتركيا وإيران تتفق على مواصلة الاتصالات
الاجتماع الرباعي في موسكو.. روسيا وسوريا وتركيا وإيران تتفق على مواصلة الاتصالات
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، اتفقوا خلال الاجتماع الرباعي على استمرار الاتصالات. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T15:07+0000
2023-04-04T15:07+0000
روسيا
لقاء
وزراء خارجية
الصين
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: "حدد المشاركون نهجهم بطريقة مباشرة وصريحة واتفقوا على مواصلة الاتصالات".وعقدت اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، مشاورات لنواب وزراء خارجية سوريا روسيا وإيران وروسيا، تمهيدا للاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربعة، في إطار بحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.وكان من المفترض عقد اجتماع لنواب وزراء خارجية الدول الأربع، الشهر الماضي، غير أنه تم تأجيله، بسبب عدم استعداد الأطراف لذلك؛ وفقاً للمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.وعقدت في روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، أول محادثات منذ 11 عاما بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.
https://sputnikarabic.ae/20230404/سوسان-انسحاب-القوات-التركية-من-الأراضي-السورية-هو-المدخل-لإعادة-التواصل-مع-أنقرة-1075510438.html
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روسيا, لقاء, وزراء خارجية, الصين, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, لقاء, وزراء خارجية, الصين, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

الاجتماع الرباعي في موسكو.. روسيا وسوريا وتركيا وإيران تتفق على مواصلة الاتصالات

15:07 GMT 04.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، اتفقوا خلال الاجتماع الرباعي على استمرار الاتصالات.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: "حدد المشاركون نهجهم بطريقة مباشرة وصريحة واتفقوا على مواصلة الاتصالات".

وشددت وزارة الخارجية الروسية، على أنه "خلال المشاورات، تمت مناقشة التحضير للاجتماع المقبل لوزراء خارجية هذه الدول".

وعقدت اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، مشاورات لنواب وزراء خارجية سوريا روسيا وإيران وروسيا، تمهيدا للاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربعة، في إطار بحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في دمشق، سوريا 12 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
سوسان: انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية هو المدخل لإعادة التواصل مع أنقرة
12:21 GMT
وكان من المفترض عقد اجتماع لنواب وزراء خارجية الدول الأربع، الشهر الماضي، غير أنه تم تأجيله، بسبب عدم استعداد الأطراف لذلك؛ وفقاً للمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.
وفي وقت سابق، أعرب بوغدانوف، في تصريحات صحفية، عن أمله في أن "الوساطة الروسية الموجهة، لتحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية، هو تطبيع العلاقات السورية - التركية؛ ستتكلل بنجاح مشترك".
وعقدت في روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، أول محادثات منذ 11 عاما بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.
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