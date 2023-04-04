https://sputnikarabic.ae/20230404/الاجتماع-الرباعي-في-موسكو-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-تتفق-على-مواصلة-الاتصالات-1075517443.html

الاجتماع الرباعي في موسكو.. روسيا وسوريا وتركيا وإيران تتفق على مواصلة الاتصالات

الاجتماع الرباعي في موسكو.. روسيا وسوريا وتركيا وإيران تتفق على مواصلة الاتصالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، اتفقوا خلال الاجتماع الرباعي على استمرار الاتصالات. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T15:07+0000

2023-04-04T15:07+0000

2023-04-04T15:07+0000

روسيا

لقاء

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موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: "حدد المشاركون نهجهم بطريقة مباشرة وصريحة واتفقوا على مواصلة الاتصالات".وعقدت اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، مشاورات لنواب وزراء خارجية سوريا روسيا وإيران وروسيا، تمهيدا للاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربعة، في إطار بحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.وكان من المفترض عقد اجتماع لنواب وزراء خارجية الدول الأربع، الشهر الماضي، غير أنه تم تأجيله، بسبب عدم استعداد الأطراف لذلك؛ وفقاً للمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.وعقدت في روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، أول محادثات منذ 11 عاما بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.

https://sputnikarabic.ae/20230404/سوسان-انسحاب-القوات-التركية-من-الأراضي-السورية-هو-المدخل-لإعادة-التواصل-مع-أنقرة-1075510438.html

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