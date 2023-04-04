https://sputnikarabic.ae/20230404/البنتاغون-واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-26-مليار-دولار-1075522415.html
البنتاغون: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
البنتاغون: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T17:04+0000
2023-04-04T17:04+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان، إنه تم تخصيص جزء من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، بقيمة 500 مليون دولار، من مخزون الجيش الأمريكي، إضافة إلى مشتريات أخرى بقيمة 2.1 مليار دولار أخرى.وبحسب البيان، فإن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، ستشمل توفير ذخائر لمنظومتي "باتريوت" و"ناسامس" الصاروخيتين، وذخائر لقاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس" و"غراد"، إضافة إلى 23 مليون طلقة نارية للأسلحة الخفيفة.كما ستشمل المساعدات العسكرية الجديدة، وفق البيان، أنظمة صواريخ "جافلين" و"تو" المضادة للدبابات، وأنظمة رادار للدفاع الجوي، وشاحنات لنقل الوقود، و9 مركبات مزودة بمدافع عيار 30 ملم لمواجهة الطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230401/واشنطن-بصدد-الإعلان-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-26-مليار-دولار-1075390765.html
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العالم, آليات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, طائرات مساعدة, أخبار أوكرانيا
العالم, آليات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, طائرات مساعدة, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
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أعلنت وزارة الدفاع الأمركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان، إنه تم تخصيص جزء من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، بقيمة 500 مليون دولار، من مخزون الجيش الأمريكي، إضافة إلى مشتريات أخرى بقيمة 2.1 مليار دولار أخرى.
وبحسب البيان، فإن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، ستشمل توفير ذخائر لمنظومتي "باتريوت" و"ناسامس" الصاروخيتين، وذخائر لقاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس" و"غراد"، إضافة إلى 23 مليون طلقة نارية للأسلحة الخفيفة.
كما ستشمل المساعدات العسكرية الجديدة، وفق البيان، أنظمة صواريخ "جافلين" و"تو" المضادة للدبابات، وأنظمة رادار للدفاع الجوي، وشاحنات لنقل الوقود، و9 مركبات مزودة بمدافع عيار 30 ملم لمواجهة الطائرات المسيرة.