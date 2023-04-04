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احتجاز دونالد ترامب لمحاكمته في نيويورك
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/البنتاغون-واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-26-مليار-دولار-1075522415.html
البنتاغون: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
البنتاغون: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T17:04+0000
2023-04-04T17:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
آليات عسكرية
الولايات المتحدة الأمريكية
طائرات مساعدة
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان، إنه تم تخصيص جزء من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، بقيمة 500 مليون دولار، من مخزون الجيش الأمريكي، إضافة إلى مشتريات أخرى بقيمة 2.1 مليار دولار أخرى.وبحسب البيان، فإن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، ستشمل توفير ذخائر لمنظومتي "باتريوت" و"ناسامس" الصاروخيتين، وذخائر لقاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس" و"غراد"، إضافة إلى 23 مليون طلقة نارية للأسلحة الخفيفة.كما ستشمل المساعدات العسكرية الجديدة، وفق البيان، أنظمة صواريخ "جافلين" و"تو" المضادة للدبابات، وأنظمة رادار للدفاع الجوي، وشاحنات لنقل الوقود، و9 مركبات مزودة بمدافع عيار 30 ملم لمواجهة الطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230401/واشنطن-بصدد-الإعلان-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-26-مليار-دولار-1075390765.html
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العالم, آليات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, طائرات مساعدة, أخبار أوكرانيا
العالم, آليات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, طائرات مساعدة, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار

17:04 GMT 04.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلنت وزارة الدفاع الأمركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان، إنه تم تخصيص جزء من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، بقيمة 500 مليون دولار، من مخزون الجيش الأمريكي، إضافة إلى مشتريات أخرى بقيمة 2.1 مليار دولار أخرى.
وبحسب البيان، فإن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، ستشمل توفير ذخائر لمنظومتي "باتريوت" و"ناسامس" الصاروخيتين، وذخائر لقاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس" و"غراد"، إضافة إلى 23 مليون طلقة نارية للأسلحة الخفيفة.
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
1 أبريل, 00:54 GMT
كما ستشمل المساعدات العسكرية الجديدة، وفق البيان، أنظمة صواريخ "جافلين" و"تو" المضادة للدبابات، وأنظمة رادار للدفاع الجوي، وشاحنات لنقل الوقود، و9 مركبات مزودة بمدافع عيار 30 ملم لمواجهة الطائرات المسيرة.
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