https://sputnikarabic.ae/20230404/البنك-الدولي-يمنح-المغرب-قرضا-بقيمة-450-مليون-دولار-1075493282.html
البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 450 مليون دولار
البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 450 مليون دولار
أعلن البنك الدولي، الاثنين، منحه قرضا للمغرب بقيمة 450 مليون دولار، لتعزيز الشمول المالي والرقمي. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T01:07+0000
2023-04-04T01:07+0000
2023-04-04T02:07+0000
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وذكر بيان للبنك الدولي، أن مجلس مديريه التنفيذيين أجاز في 31 مارس تمويلاً ثالثاً "لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين".وفي السياق، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملیارات دولار.وسيعزز الاتفاق الاحتیاطیات الوقائیة الخارجیة للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.واستفاد المغرب، منذ عام 2012، من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي.وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس 2012، والموافقات على الاتفاقات الثلاثة الإضافية في 28 يوليو 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسبمر 2018.وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 أبريل/نيسان 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
https://sputnikarabic.ae/20230402/السيسي-أزمة-الدولار-في-مصر-ستصبح-تاريخا-فيديو-1075422309.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
صندوق النقد الدولي, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, تمويل
صندوق النقد الدولي, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, تمويل
البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 450 مليون دولار
01:07 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 02:07 GMT 04.04.2023) تابعنا عبر
أعلن البنك الدولي، الاثنين، منحه قرضا للمغرب بقيمة 450 مليون دولار، لتعزيز الشمول المالي والرقمي.
وذكر بيان للبنك الدولي، أن مجلس مديريه التنفيذيين أجاز في 31 مارس تمويلاً ثالثاً "لأغراض سياسات
التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين".
وفي السياق، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملیارات دولار.
وسيعزز الاتفاق الاحتیاطیات الوقائیة الخارجیة للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر
متطرفة محتملة على أساس مؤقت، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.
واستفاد المغرب، منذ عام 2012، من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي.
وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس 2012، والموافقات على الاتفاقات الثلاثة الإضافية في 28 يوليو 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسبمر 2018.
وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 أبريل/نيسان 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.