https://sputnikarabic.ae/20230404/الخارجية-الروسية-تستدعي-القائم-بالأعمال-الفرنسي-في-موسكو-1075526223.html
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي في موسكو
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي في موسكو
استدعت وزارة الخارجية الروسية، القائم بالأعمال الفرنسي في روسيا جاي دارماديكاري، إلى مقر الوزراة وتم التعبير عن احتجاج شديد للدبلوماسي فيما يتعلق بنشر تصريحات... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T19:16+0000
2023-04-04T19:16+0000
2023-04-04T19:16+0000
روسيا
استدعاء
أخبار فرنسا
انتهاك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103383/99/1033839987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_860e313895872510010b89ebf8aeb1de.jpg
وقالت الوزراة في بيان نشر عبر موقعها على الإنترنت: "في 4 نيسان/ أبريل، تم استدعاء القائم بأعمال الجمهورية الفرنسية في روسيا، جاي دارماديكاري، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم التعبير عن الاحتجاج شديدة اللهجة على التصريحات التي نشرتها السفارة على الشبكات الاجتماعية حول ما سمته "الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا والمدن الأوكرانية الأخرى".وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "لقد ذكّرناه بالحقائق العديدة للتناقضات التي استشهد بها الجانب الروسي مرارًا في هذا بعيدًا عن المسرح الدعائي الوحيد لنظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230331/-روسيا-تطرد-موظفا-من-البعثة-الدبلوماسية-الإستونية-لديها-1075368334.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103383/99/1033839987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18f04b377a5af62a3b0423bab4129fd5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, استدعاء, أخبار فرنسا , انتهاك
روسيا, استدعاء, أخبار فرنسا , انتهاك
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي في موسكو
تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية الروسية، القائم بالأعمال الفرنسي في روسيا جاي دارماديكاري، إلى مقر الوزراة وتم التعبير عن احتجاج شديد للدبلوماسي فيما يتعلق بنشر تصريحات حول الاستفزاز في بوتشا من قبل البعثة الدبلوماسية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزراة في بيان نشر عبر موقعها على الإنترنت: "في 4 نيسان/ أبريل، تم استدعاء القائم بأعمال الجمهورية الفرنسية في روسيا، جاي دارماديكاري، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم التعبير عن الاحتجاج شديدة اللهجة على التصريحات التي نشرتها السفارة على الشبكات الاجتماعية حول ما سمته "الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا والمدن الأوكرانية الأخرى".
وأعربت وزارة الخارجية في احتجاجها للدبلوماسي عن "الرفض القاطع لاتهامات زائفة لا أساس لها منسوبة لأفراد الجيش، والتي تبدو غير ملائمة بشكل خاص لبعثة دبلوماسية لدولة تزود بنشاط الجيش الأوكراني بالمعدات العسكرية والذخيرة وبالتالي تفعل كل ما في وسعها لإطالة أمد الصراع".
وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "لقد ذكّرناه بالحقائق العديدة للتناقضات التي استشهد بها الجانب الروسي مرارًا في هذا بعيدًا عن المسرح الدعائي الوحيد لنظام كييف".