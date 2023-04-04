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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-420-عسكريا-أوكرانيا-على-محاور-مختلفة-1075511709.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 420 عسكريا أوكرانيا على محاور مختلفة
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 420 عسكريا أوكرانيا على محاور مختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على أكثر من 420 عسكريا من الجيش الأوكراني، على مختلف محاور القتال في منطقة العمليات العسكرية الروسية في... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T13:25+0000
2023-04-04T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحقت العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية للقوات العسكرية الروسية المختلفة، خسائر كبيرة بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف بيان الدفاع الروسية أنه تم استهداف مواقع عسكرية في بلدة دفوريتشنايا، سينكوفكا، بيريستوفوي، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم تدمير مركبات قتالية مصفحة وسيارات ومدافع هاوتزر "دي-20"، على محور كوبيانسك".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على ما يصل إلى 225 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدافع هاوتزر من طراز "غفوزديكا" ذاتية الدفع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور كراسني ليمان".كما تابعت الدفاع في بيانها: "تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة مدفعية للعدو في مناطق بلدات أوغورتسوفو في مقاطعة خاركوف، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه. كما تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية يتبع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230404/مسؤول-أوكراني-الصواريخ-الروسية-تستهدف-مصنعا-في-مدينة-أوديسا-وتدمره-بالكامل-1075496243.html
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روسيا

الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 420 عسكريا أوكرانيا على محاور مختلفة

13:25 GMT 04.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على أكثر من 420 عسكريا من الجيش الأوكراني، على مختلف محاور القتال في منطقة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحقت العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية للقوات العسكرية الروسية المختلفة، خسائر كبيرة بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف بيان الدفاع الروسية أنه تم استهداف مواقع عسكرية في بلدة دفوريتشنايا، سينكوفكا، بيريستوفوي، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم تدمير مركبات قتالية مصفحة وسيارات ومدافع هاوتزر "دي-20"، على محور كوبيانسك".
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أوكراني: الصواريخ الروسية تستهدف مصنعا في مدينة أوديسا وتدمره بالكامل
07:33 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على ما يصل إلى 225 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدافع هاوتزر من طراز "غفوزديكا" ذاتية الدفع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور كراسني ليمان".
كما تابعت الدفاع في بيانها: "تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة مدفعية للعدو في مناطق بلدات أوغورتسوفو في مقاطعة خاركوف، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه. كما تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية يتبع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:41 GMT
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