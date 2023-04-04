https://sputnikarabic.ae/20230404/السوداني-يؤكد-أن-اتفاق-استئناف-تصدير-النفط-مع-إقليم-كردستان-يمهد-لتمرير-قانون-الموازنة-1075506566.html
السوداني يؤكد أن اتفاق استئناف تصدير النفط مع إقليم كردستان يمهد لتمرير قانون الموازنة
السوداني يؤكد أن اتفاق استئناف تصدير النفط مع إقليم كردستان يمهد لتمرير قانون الموازنة
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاتفاق مع إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط، مؤكدا أنه سيكون تمهيدا لتمرير قانون الموازنة المالية. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T11:46+0000
2023-04-04T11:46+0000
2023-04-04T11:46+0000
العالم العربي
ميزانية
العراق
كردستان
بيع النفط
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بغداد - سبوتنيك. وقال السوداني، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، اليوم الثلاثاء، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني: "الاتفاق سيمهد لإمرار قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص لحصيلة الحوار بين بغداد وأربيل".وأضاف السوداني خلال المؤتمر: "كان لا بد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه... وعلى الجهات الفنية تنفيذ الاتفاق فورا".وأشار السوداني إلى أن "الاتفاق مع إقليم كردستان على تصدير النفط يؤكد الرغبة الجادة لبغداد وأربيل لمواجهة كل المشاكل المتوارثة منذ سنوات".ودعت الحكومة العراقية، يوم الأحد، البرلمان إلى المصادقة على الموازنة العامة للبلاد في أقرب وقت ممكن.وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان، أنه "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن".
https://sputnikarabic.ae/20230402/الحكومة-العراقية-تدعو-البرلمان-للمصادقة-على-الموازنة-العامة-في-أقرب-وقت-1075442508.html
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العالم العربي, ميزانية, العراق, كردستان, بيع النفط
العالم العربي, ميزانية, العراق, كردستان, بيع النفط
السوداني يؤكد أن اتفاق استئناف تصدير النفط مع إقليم كردستان يمهد لتمرير قانون الموازنة
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاتفاق مع إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط، مؤكدا أنه سيكون تمهيدا لتمرير قانون الموازنة المالية.
بغداد - سبوتنيك. وقال السوداني، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، اليوم الثلاثاء، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني: "الاتفاق سيمهد لإمرار قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص لحصيلة الحوار بين بغداد وأربيل".
وأضاف السوداني خلال المؤتمر: "كان لا بد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه... وعلى الجهات الفنية تنفيذ الاتفاق فورا".
وأكد خلال كلمته أن "إيقاف تصدير النفط يسبب ضررا بالغا بمجمل الإيرادات للبلاد".
وأشار السوداني إلى أن "الاتفاق مع إقليم كردستان على تصدير النفط يؤكد الرغبة الجادة لبغداد وأربيل لمواجهة كل المشاكل المتوارثة منذ سنوات".
ودعت الحكومة العراقية، يوم الأحد، البرلمان إلى المصادقة على الموازنة العامة للبلاد في أقرب وقت ممكن.
وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان، أنه "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب
للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن".