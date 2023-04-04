https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-96-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1075531017.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 96 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 96 مقذوفا خلال 24 ساعة
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 مرة خلال... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T22:41+0000
2023-04-04T22:41+0000
2023-04-04T22:44+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 17 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية .. وأطلقت 96 مقذوفا بعيارات مختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، في بانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا، دونيتسك، يلينوفكا، ماكيفكا ويلينوفكا ونيكولسكوي.وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة مدنيين اثنين في يلينوفكا ونيكولسكوي.وفي اليوم السابق، تم تسجيل 19 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230404/وزارة-الدفاع-القوات-المسلحة-الروسية-تحبط-4-محاولات-استطلاع-أوكرانية-جنوب-دونيتسك-1075493764.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 96 مقذوفا خلال 24 ساعة
22:41 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 22:44 GMT 04.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 96 مقذوفا مختلفة العيارات.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 17 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية .. وأطلقت 96 مقذوفا بعيارات مختلفة".
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، في بانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا، دونيتسك، يلينوفكا، ماكيفكا ويلينوفكا ونيكولسكوي.
وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة مدنيين اثنين في يلينوفكا ونيكولسكوي.
وفي اليوم السابق، تم تسجيل 19 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.