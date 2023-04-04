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رئيس البنك الدولي: أمريكا مسؤولة عن الحفاظ على المركز المالي لعملتها ولسنا معنيين بهذا
رئيس البنك الدولي: أمريكا مسؤولة عن الحفاظ على المركز المالي لعملتها ولسنا معنيين بهذا
أكد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن الحفاظ على وضعية عملتها القوية، لافتا إلى أنه غير معني بهذا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T16:38+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وحسب تصريحات له خلال مقابلة مع المجلس الأطلسي، اليوم الثلاثاء، شدد مالباس على أنه غير معني بالحفاظ على وضع العملة الاحتياطية العالمية للدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الحفاظ على المركز المالي القوي لعملتها.وقال: "أنا لست من الأشخاص الذين يقلقون بشدة بشأن احتفاظ الولايات المتحدة بوضع احتياطي الدولار، فمن واجب الولايات المتحدة أن تتمتع بقوة مالية حتى يظل الدولار أهم عملة في العالم".وقال مالباس إن اليوان لديه القدرة على النمو كعملة احتياطية بعد قبوله كجزء من حقوق السحب الخاصة للبنك الدولي.طالع أيضا: الولايات المتحدة الأمريكية تدمر نظام التجارة العالمية بالدولار
https://sputnikarabic.ae/20230216/الدول-المديونة-الولايات-المتحدة-رقم-1-عالميا-بـ-20-تريليون-دولار-1073592269.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس البنك الدولي: أمريكا مسؤولة عن الحفاظ على المركز المالي لعملتها ولسنا معنيين بهذا

16:38 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / DANIEL LEALرئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
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أكد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن الحفاظ على وضعية عملتها القوية، لافتا إلى أنه غير معني بهذا.
واشنطن- سبوتنيك. وحسب تصريحات له خلال مقابلة مع المجلس الأطلسي، اليوم الثلاثاء، شدد مالباس على أنه غير معني بالحفاظ على وضع العملة الاحتياطية العالمية للدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الحفاظ على المركز المالي القوي لعملتها.
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وقال: "أنا لست من الأشخاص الذين يقلقون بشدة بشأن احتفاظ الولايات المتحدة بوضع احتياطي الدولار، فمن واجب الولايات المتحدة أن تتمتع بقوة مالية حتى يظل الدولار أهم عملة في العالم".

وأشار إلى أن هيمنة الدولار الأمريكي موضع تساؤل من قبل المنافسين مثل تقنية "بلوكشاين" واليوان الصيني.

وقال مالباس إن اليوان لديه القدرة على النمو كعملة احتياطية بعد قبوله كجزء من حقوق السحب الخاصة للبنك الدولي.
طالع أيضا: الولايات المتحدة الأمريكية تدمر نظام التجارة العالمية بالدولار
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