https://sputnikarabic.ae/20230404/رئيس-الوزراء-الصيني-يشيد-في-اتصال-مع-ميشوستين-بتطور-علاقات-الشراكة-بين-بكين-وموسكو-1075514558.html
رئيس الوزراء الصيني يشيد في اتصال مع ميشوستين بتطور علاقات الشراكة بين بكين وموسكو
رئيس الوزراء الصيني يشيد في اتصال مع ميشوستين بتطور علاقات الشراكة بين بكين وموسكو
أجرى رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T14:31+0000
2023-04-04T14:31+0000
2023-04-04T14:31+0000
روسيا
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074211069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9eb56a5602b8c33bcf5b62b65b8a6643.jpg
بكين - سبوتنيك. وأفادت شبكة تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، بأن رئيس الوزراء الصيني أكد خلال الاتصال أن "علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تحافظ على مستوى عال من التطور".وأكد لي تشيانغ أن العلاقات الثنائية الصينية الروسية تتطور على أساس من الاحترام المتبادل والثقة والاستفادة المشتركة.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد أن التحالف بين روسيا والصين ليس سرًا ولا يشكل تهديدًا لأي دولة أخرى.وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، في 26 آذار/ مارس الماضي، تعليقا على تقارير تزعم أن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدا لتهديد الغرب: "هذا يتنافى تماما مع الواقع، لأننا لن ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين".وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة رسمية لروسيا في الفترة 20-22 آذار/مارس الماضي؛ وكانت أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة لولاية ثالثة، حيث لقيت هذه الزيارة اهتماما متزايدا من جانب الإعلام الغربي.وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك، حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي - الصيني، حتى عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20230326/تحليل-الصين-وروسيا-تحطمان-الأرقام-القياسية-الخاصة-بالفائض-التجاري-لعام-2022-1075143403.html
https://sputnikarabic.ae/20230403/هكذا-تفوقت-دول-بريكس-على-مجموعة-السبع-1075475831.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074211069_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1a09deacbcdfa06c651f3ee07fd2e782.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الصين
رئيس الوزراء الصيني يشيد في اتصال مع ميشوستين بتطور علاقات الشراكة بين بكين وموسكو
تابعنا عبر
أجرى رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين.
بكين - سبوتنيك. وأفادت شبكة تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، بأن رئيس الوزراء الصيني أكد خلال الاتصال أن "علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تحافظ على مستوى عال من التطور".
وأضاف: "الصين وروسيا ملتزمتان بمبادئ عدم الانحياز إلى التكتلات وتجنب المواجهات ورفض الإضرار بأطراف ثالثة".
وأكد لي تشيانغ أن العلاقات الثنائية الصينية الروسية تتطور على أساس من الاحترام المتبادل والثقة والاستفادة المشتركة.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد أن التحالف بين روسيا والصين ليس سرًا ولا يشكل تهديدًا لأي دولة أخرى.
وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، في 26 آذار/ مارس الماضي، تعليقا على تقارير تزعم أن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدا لتهديد الغرب: "هذا يتنافى تماما مع الواقع، لأننا لن ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين".
وأضاف بوتين: "نعم لدينا تعاون في المجال العسكري التقني، ولا نخفي ذلك. كل شيء لدينا يتسم بالشفافية ولا يوجد أي شيء سري".
وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة رسمية لروسيا في الفترة 20-22 آذار/مارس الماضي؛ وكانت أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة لولاية ثالثة، حيث لقيت هذه الزيارة اهتماما متزايدا من جانب الإعلام الغربي.
وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك، حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي - الصيني، حتى عام 2030.