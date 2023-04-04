https://sputnikarabic.ae/20230404/رئيس-الوزراء-الصيني-يشيد-في-اتصال-مع-ميشوستين-بتطور-علاقات-الشراكة-بين-بكين-وموسكو-1075514558.html

رئيس الوزراء الصيني يشيد في اتصال مع ميشوستين بتطور علاقات الشراكة بين بكين وموسكو

رئيس الوزراء الصيني يشيد في اتصال مع ميشوستين بتطور علاقات الشراكة بين بكين وموسكو

أجرى رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T14:31+0000

2023-04-04T14:31+0000

2023-04-04T14:31+0000

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بكين - سبوتنيك. وأفادت شبكة تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، بأن رئيس الوزراء الصيني أكد خلال الاتصال أن "علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تحافظ على مستوى عال من التطور".وأكد لي تشيانغ أن العلاقات الثنائية الصينية الروسية تتطور على أساس من الاحترام المتبادل والثقة والاستفادة المشتركة.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد أن التحالف بين روسيا والصين ليس سرًا ولا يشكل تهديدًا لأي دولة أخرى.وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، في 26 آذار/ مارس الماضي، تعليقا على تقارير تزعم أن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدا لتهديد الغرب: "هذا يتنافى تماما مع الواقع، لأننا لن ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين".وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة رسمية لروسيا في الفترة 20-22 آذار/مارس الماضي؛ وكانت أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة لولاية ثالثة، حيث لقيت هذه الزيارة اهتماما متزايدا من جانب الإعلام الغربي.وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك، حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي - الصيني، حتى عام 2030.

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