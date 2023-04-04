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https://sputnikarabic.ae/20230404/رئيس-وزراء-إسرائيلي-سابق-يعترف-بامتلاك-بلاده-أسلحة-نووية-1075516655.html
رئيس وزراء إسرائيلي سابق يعترف بامتلاك بلاده أسلحة نووية
رئيس وزراء إسرائيلي سابق يعترف بامتلاك بلاده أسلحة نووية
اعترف رئيس وزراء إسرائيلي سابق، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تمتلك أسلحة نووية، وهو أمر لم تؤكده إسرائيل، بشكل علني من قبل، رغم افتراض وجود تلك الأسلحة فعليا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T14:58+0000
2023-04-04T14:58+0000
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ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن "المجتمع الغربي يتخوف من نجاح الانقلاب في إسرائيل وتحويل البلاد إلى دولة ديكتاتورية مسيحانية في قلب منطقة الشرق الأوسط".وأكد باراك أنه، خلال الفترة الماضية، أثيرت في المحادثات بين إسرائيليين ومسؤولين دبلوماسيين غربيين، مخاوف كبيرة من احتمال نجاح الانقلاب في إسرائيل، وهو ما فسروه بأنه يعني بدوره إنشاء "ديكتاتورية مسيحانية" في قلب الشرق الأوسط، حيث تمتلك إسرائيل أسلحة نووية.وبدورها، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن إيهود باراك قد نشر تغريدة مثيرة للجدل حينما أشار إلى أن لإسرائيل قدرات نووية، رغم عدم إعلان بلاده هذا الأمر بشكل علني، حتى الآن، موضحة أن "إسرائيل حرصت منذ سنوات على الحفاظ على سياسة الغموض بشأن القضية النووية".وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه "في العام 2001 نقل عن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، في محادثات مغلقة أنه علينا إزالة الغموض وعلى إسرائيل أن تكشف عن قدراتها النووية، وذلك في حال حصول إيران على سلاح نووي".وأفادت الصحيفة العبرية بأنه فور هذا التصريح، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك، إريئيل شارون، أن كل من يقول مثل هذه الأمور "سيحاكم مثل مردخاي فانون".ويذكر أن مردخاي فانون، فني نووي إسرائيلي اشتهر لكونه قد كشف عن القدرات النووي الإسرائيلية، في العام 1986، وتم نقله إلى بريطانيا، لكن نجحت تل أبيب في إعادته إلى البلاد، ومحاكمته.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, بريطانيا, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, بريطانيا, بنيامين نتنياهو

رئيس وزراء إسرائيلي سابق يعترف بامتلاك بلاده أسلحة نووية

14:58 GMT 04.04.2023
© Sputnik . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Sergei Kazak
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اعترف رئيس وزراء إسرائيلي سابق، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تمتلك أسلحة نووية، وهو أمر لم تؤكده إسرائيل، بشكل علني من قبل، رغم افتراض وجود تلك الأسلحة فعليا.
ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن "المجتمع الغربي يتخوف من نجاح الانقلاب في إسرائيل وتحويل البلاد إلى دولة ديكتاتورية مسيحانية في قلب منطقة الشرق الأوسط".
وأكد باراك أنه، خلال الفترة الماضية، أثيرت في المحادثات بين إسرائيليين ومسؤولين دبلوماسيين غربيين، مخاوف كبيرة من احتمال نجاح الانقلاب في إسرائيل، وهو ما فسروه بأنه يعني بدوره إنشاء "ديكتاتورية مسيحانية" في قلب الشرق الأوسط، حيث تمتلك إسرائيل أسلحة نووية.
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وبدورها، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن إيهود باراك قد نشر تغريدة مثيرة للجدل حينما أشار إلى أن لإسرائيل قدرات نووية، رغم عدم إعلان بلاده هذا الأمر بشكل علني، حتى الآن، موضحة أن "إسرائيل حرصت منذ سنوات على الحفاظ على سياسة الغموض بشأن القضية النووية".
وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه "في العام 2001 نقل عن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، في محادثات مغلقة أنه علينا إزالة الغموض وعلى إسرائيل أن تكشف عن قدراتها النووية، وذلك في حال حصول إيران على سلاح نووي".
وأفادت الصحيفة العبرية بأنه فور هذا التصريح، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك، إريئيل شارون، أن كل من يقول مثل هذه الأمور "سيحاكم مثل مردخاي فانون".
ويذكر أن مردخاي فانون، فني نووي إسرائيلي اشتهر لكونه قد كشف عن القدرات النووي الإسرائيلية، في العام 1986، وتم نقله إلى بريطانيا، لكن نجحت تل أبيب في إعادته إلى البلاد، ومحاكمته.
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