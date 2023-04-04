https://sputnikarabic.ae/20230404/ريابكوف-على-الدول-الغربية-أن-تدرك-حقا-ما-يحدث-وألا-تستفز-موسكو-1075514721.html
ريابكوف: موسكو سترد على انضمام فنلندا إلى الناتو وستعلن عن جوابها في الوقت المناسب
ريابكوف: موسكو سترد على انضمام فنلندا إلى الناتو وستعلن عن جوابها في الوقت المناسب
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه في ضوء نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا، يجب على الدول الغربية أن تدرك حقا ما يحدث وألا... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T14:17+0000
2023-04-04T14:17+0000
2023-04-04T14:23+0000
روسيا
معدات عسكرية
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال ريابكوف على قناة "روسيا 24" متحدثا عن موضوع نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا: "يجب على خصومنا فقط أن يدركوا حقا ما يحدث من حولهم. لا تصعدوا، لا تستفزونا، لأن الأمر قد ينتهي بمثل هذه المنعطفات، والتي، من حيث المبدأ، لا يمكن مناقشتها إلا افتراضيا الآن".وأضاف ريابكوف أن روسيا سترد على انضمام فنلندا إلى الناتو، باتخاذ إجراءات للرد في الوقت المناسب.وفي الوقت نفسه، أشار ريابكوف إلى أن "أمن هذه الدول الشمالية لن يزداد ، بل سيضعف نتيجة هذا العمل (الانضمام إلى الناتو)".وبشأن العلاقات الروسية الأمريكية، أشار ريابكوف إلى أنه يمكن وصف حالة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة اليوم بكلمة "انهيار".وأكد أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق واشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20230404/سلاح-الجو-البيلاروسي-يحصل-على-إمكانية-توجيه-ضربات-بالأسلحة-النووية-1075503010.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, معدات عسكرية, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, معدات عسكرية, أخبار بيلاروسيا اليوم
ريابكوف: موسكو سترد على انضمام فنلندا إلى الناتو وستعلن عن جوابها في الوقت المناسب
14:17 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 14:23 GMT 04.04.2023) تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه في ضوء نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا، يجب على الدول الغربية أن تدرك حقا ما يحدث وألا تستفز موسكو.
وقال ريابكوف على قناة "روسيا 24" متحدثا عن موضوع نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا: "يجب على خصومنا فقط أن يدركوا حقا ما يحدث من حولهم. لا تصعدوا، لا تستفزونا، لأن الأمر قد ينتهي بمثل هذه المنعطفات، والتي، من حيث المبدأ، لا يمكن مناقشتها إلا افتراضيا الآن".
وأضاف ريابكوف أن روسيا سترد على انضمام فنلندا إلى الناتو، باتخاذ إجراءات للرد في الوقت المناسب.
"سننشر بهدوء، عندما يحين الوقت، ما سنفعله ردا على ذلك".
وفي الوقت نفسه، أشار ريابكوف إلى أن "أمن هذه الدول الشمالية لن يزداد ، بل سيضعف نتيجة هذا العمل (الانضمام إلى الناتو)".
وبشأن العلاقات الروسية الأمريكية، أشار ريابكوف إلى أنه يمكن وصف حالة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة اليوم بكلمة "انهيار".
"لقد رأينا كيف تغير المسار الأمريكي بشكل جذري منذ التوقيع على المعاهدة (ستارت)، منذ لحظة التصديق عليها. أين كنا في العلاقات مع الولايات المتحدة في عام 2010 وأين أصبحت.. إدارة أوباما، إذن ترامب، ثم بايدن يقود علاقاتنا.. ربما سأصف الوضع الحالي لهذه العلاقات بكلمة واحدة - الانهيار، العلاقات دمرت".
سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي
وأكد أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق واشنطن.