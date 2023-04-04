https://sputnikarabic.ae/20230404/ريابكوف-على-الدول-الغربية-أن-تدرك-حقا-ما-يحدث-وألا-تستفز-موسكو-1075514721.html

ريابكوف: موسكو سترد على انضمام فنلندا إلى الناتو وستعلن عن جوابها في الوقت المناسب

ريابكوف: موسكو سترد على انضمام فنلندا إلى الناتو وستعلن عن جوابها في الوقت المناسب

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه في ضوء نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا، يجب على الدول الغربية أن تدرك حقا ما يحدث وألا... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T14:17+0000

2023-04-04T14:17+0000

2023-04-04T14:23+0000

روسيا

معدات عسكرية

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقال ريابكوف على قناة "روسيا 24" متحدثا عن موضوع نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا: "يجب على خصومنا فقط أن يدركوا حقا ما يحدث من حولهم. لا تصعدوا، لا تستفزونا، لأن الأمر قد ينتهي بمثل هذه المنعطفات، والتي، من حيث المبدأ، لا يمكن مناقشتها إلا افتراضيا الآن".وأضاف ريابكوف أن روسيا سترد على انضمام فنلندا إلى الناتو، باتخاذ إجراءات للرد في الوقت المناسب.وفي الوقت نفسه، أشار ريابكوف إلى أن "أمن هذه الدول الشمالية لن يزداد ، بل سيضعف نتيجة هذا العمل (الانضمام إلى الناتو)".وبشأن العلاقات الروسية الأمريكية، أشار ريابكوف إلى أنه يمكن وصف حالة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة اليوم بكلمة "انهيار".وأكد أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق واشنطن.

https://sputnikarabic.ae/20230404/سلاح-الجو-البيلاروسي-يحصل-على-إمكانية-توجيه-ضربات-بالأسلحة-النووية-1075503010.html

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روسيا, معدات عسكرية, أخبار بيلاروسيا اليوم