https://sputnikarabic.ae/20230404/صحيفة-الغرب-كان-مخطئا-بشأن-الإمكانات-العسكرية-الروسية-1075519155.html
صحيفة: الغرب كان مخطئا بشأن الإمكانات العسكرية الروسية
صحيفة: الغرب كان مخطئا بشأن الإمكانات العسكرية الروسية
أفادت صحيفة بريطانية، بأن تصريحات خبراء أجانب ومقالات في منشورات أجنبية زعمت بأن روسيا لم يعد لديها ذخيرة وأسلحة كافية هي تصريحات مضللة. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T16:45+0000
2023-04-04T16:45+0000
2023-04-04T16:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وفقا لصحيفة "إكسبرس"، فقد اعترف خبير من الجيش الألماني أن العناوين التي تتكرر منذ شهور في بعض وسائل الإعلام الغربية والتي تزعم بأن الصواريخ والذخيرة تنفد من روسيا، ليست إلا "مفهومًا خاطئًا تمامًا".وبحسب الصحيفة، فإن التكتيكات الروسية تتمثل بشكل أساسي في "إنهاك" نظام كييف من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ولكن دون السماح بتدمير هائل.وأضاف ماسالا أنه كان متفاجئا من مستوى الهجمات الروسية الذي ظل مرتفعاً للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدا: "من الواضح أن الاعتقاد بأن الترسانة الروسية تقترب من نهايتها كان فكرة خاطئة تمامًا".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات الروسية عرقلت إنتاج عدد من الأسلحة الأوكرانية بضربات دقيقة.في 24 فبراير/شباط 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين تعرضتا للقصف من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230404/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-420-عسكريا-أوكرانيا-على-محاور-مختلفة-1075511709.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
صحيفة: الغرب كان مخطئا بشأن الإمكانات العسكرية الروسية
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أفادت صحيفة بريطانية، بأن تصريحات خبراء أجانب ومقالات في منشورات أجنبية زعمت بأن روسيا لم يعد لديها ذخيرة وأسلحة كافية هي تصريحات مضللة.
وفقا لصحيفة
"إكسبرس"، فقد اعترف خبير من الجيش الألماني أن العناوين التي تتكرر منذ شهور في بعض وسائل الإعلام الغربية والتي تزعم بأن الصواريخ والذخيرة تنفد من روسيا، ليست إلا "مفهومًا خاطئًا تمامًا".
وبحسب الصحيفة، فإن التكتيكات الروسية تتمثل بشكل أساسي في "إنهاك" نظام كييف من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ولكن دون السماح بتدمير هائل.
وبحسب كارلو ماسالا، أستاذ السياسة الدولية في جامعة بوندسوير في ميونيخ، فإن تصديق مثل هذه المعلومات "كان تصورا خاطئا بالكامل".
وأضاف ماسالا أنه كان متفاجئا من مستوى الهجمات الروسية الذي ظل مرتفعاً للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدا: "من الواضح أن الاعتقاد بأن الترسانة الروسية تقترب من نهايتها كان فكرة خاطئة تمامًا".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات الروسية عرقلت إنتاج عدد من الأسلحة الأوكرانية بضربات دقيقة.
في 24 فبراير/شباط 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين تعرضتا للقصف من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.