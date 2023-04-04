https://sputnikarabic.ae/20230404/صندوق-النقد-يوافق-على-منح-المغرب-تمويلا-بقيمة-5-مليارات-دولار-1075503081.html

صندوق النقد يوافق على منح المغرب تمويلا بقيمة 5 مليارات دولار

صندوق النقد يوافق على منح المغرب تمويلا بقيمة 5 مليارات دولار

وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق تمويل بقيمة 5 مليارات دولار مع المغرب، مما يوفر التأمين ضد المخاطر المحتملة في البلد العربي الواقع شمالي أفريقيا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T10:11+0000

2023-04-04T10:11+0000

2023-04-04T10:11+0000

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وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في بيان على موقعه على الإنترنت، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على التسهيلات (اتفاق التمويل) يوم الاثنين، وهو متاح لمدة عامين.وأشارت المنظمة المالية الدولية إلى أن المغرب حصل على خط الائتمان هذا بفضل "سياساته" في المجال الاقتصادي و"الأسس الاقتصادية القوية للغاية والتزامه المستمر بالمحافظة على هذه السياسات في المستقبل"، وفق وكالة "بلومبرغ".تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية من قبل وزارة المال المغربية والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.يتم منح القرض لمساعدة المغرب على مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمات الأخيرة التي تميزت بالتضخم والمشاكل العالمية، والتي أدت أيضًا إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع.قال صندوق النقد الدولي إن القرض سيكون له شروط "مرنة للغاية"، بما في ذلك معدل فائدة منخفض للغاية ومدة عامين وأن التمويل يتم توفيره في إطار تعديل مالي بهدف تقليص العجز المالي المغربي واستعادة القدرة على تحمل الديون.وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد تلقى قبل بضعة أشهر طلبا من السلطات المغربية لترتيبين طويلي الأجل بموجب خط الائتمان المرن.وناقش المجلس جدوى الترتيبات والدعم المحتمل الذي يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي للمغرب، ونوقش عدد من القضايا منها مستوى الدين والوضع المالي واستقرار الاقتصاد الكلي.كما ناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المغربية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.منذ عام 2012، استفاد المغرب من أربع اتفاقيات متتالية بشأن خط الوقاية والسيولة (PLL)، تبلغ قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230307/ما-تداعيات-طلب-المغرب-للحصول-على-5-مليار-دولار-من-صندوق-النقد-1074447737.html

https://sputnikarabic.ae/20230404/البنك-الدولي-يمنح-المغرب-قرضا-بقيمة-450-مليون-دولار-1075493282.html

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