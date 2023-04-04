https://sputnikarabic.ae/20230404/علماء-يكتشفون-مرضا-نادرا-في-الجيوب-الأنفية-يشخص-دائما-بشكل-خاطئ-1075510754.html

علماء يكتشفون مرضا نادرا في الجيوب الأنفية يشخص دائما بشكل خاطئ

علماء يكتشفون مرضا نادرا في الجيوب الأنفية يشخص دائما بشكل خاطئ

أكد باحثون بريطانيون أن الورم الحبيبي المصاحب لالتهاب الأوعية، هو مرض أنفي نادر، يتم تشخيصه بشكل خاطئ في كثير من الأحيان بسبب تلف الأنف الناجم عن تعاطي... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T12:46+0000

2023-04-04T12:46+0000

2023-04-04T12:48+0000

علوم

ورم

بحث

باحثون

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وكشفت دراسة جديدة، نشرت في مجلة Rheumatology Advances in Practice، التي نشرتها مطبعة جامعة أكسفورد، إلى أن الورم الحبيبي المصاحب لالتهاب الأوعية، وهو مرض أنفي يسبب التهاب الأوعية الدموية ويظهر بشكل شائع مع أعراض في الجيوب الأنفية والحلق والرئتين والكلى، ويتم تشخيصه بشكل خاطئ.ويرى الباحثون أن العديد من المرضى الذين تم تحديدهم مع الشكل المحدود للأنف والجيوب الأنفية قد يعانون بالفعل من تلف الأنف بسبب استخدام الكوكايين.الكوكايين هو ثاني أكثر العقاقير شيوعا في المملكة المتحدة، حيث يستخدمه 2.6 % من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاما. أبلغ نحو 4.8 مليون شخص في الولايات المتحدة (أو 1.7% ممن تزيد أعمارهم على 12 عاما) عن تعاطي الكوكايين في العام الماضي. يمكن أن يسبب الكوكايين مشاكل صحية كبيرة، بما في ذلك الآفات المدمرة التي يسببها الكوكايين ومشاكل الأوعية الدموية الأخرى المختلفة. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن تعاطي الكوكايين يمكن أن يؤدي إلى إنتاج بعض الأجسام المضادة التي يمكن أن تؤدي إلى عرض سريري يشبه إلى حد بعيد الورم الحبيبي المجهول السبب مع التهاب الأوعية (GPA - المعروف سابقا باسم الورم الحبيبي فيغنر).وأضافت الدراسة أنه جنبا إلى جنب مع الأعراض العامة العرضية مثل آلام المفاصل والتعب والطفح الجلدي، فإن التشابه بين الورم الحبيبي المصاحب لالتهاب الأوعية والأضرار الناجمة عن الكوكايين يجعل التشخيص صعبا على الأطباء. في حين أن معدل الورم الحبيبي المصاحب لالتهاب الأوعية نادر، حيث يؤثر على ما يقرب من 3 من كل 100000 شخص، يعتقد الباحثون هنا أن احتمال التشخيص الخاطئ أمر خطير، لأن العلاجات الشائعة للورم الحبيبي قد تكون غير فعالة، بل وخطيرة، لمستخدمي الكوكايين الدائمين.أجرى الباحثون هنا مراجعة بأثر رجعي للمرضى الذين زاروا عيادات التهاب الأوعية لتلقي العلاج في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام وفي مستشفى رويال فري في لندن. حددوا 42 مريضا ووجدوا أن تعاطي الكوكايين الحالي كان شائعا، ونحو 86 % من العينات المقدمة كانت إيجابية عند إجراء علم السموم الروتيني للبول؛ تم تحديد 9 مرضى نفوا تعاطي الكوكايين على الإطلاق على أنهم يستخدمون الكوكايين بناءً على تحليل سموم البول، في حين أن 11 ممن ذكروا أنهم تعاطوا المخدرات سابقا لا تزال حالتهم إيجابية.لاحظ الباحثون أن عشرة مرضى تم تحويلهم إلى مراكز علاج التهاب الأوعية الدموية قد تم تشخيصهم سابقًا بمرض الورم الحبيبي وتم إعطاؤهم أدوية مثبطة للمناعة، وعلى الرغم من هذا العلاج لا يزالون يعانون من مشاكل أنفية مستمرة.ويعتقد الباحثون أن الأطباء يجب أن يختبروا المرضى الذين يعانون من آفات أنفية مدمرة أو مرض جيبي أنفي منعزل للكوكايين قبل تشخيص للورم الحبيبي. وأشاروا إلى أن الأدوية المثبطة للمناعة غالبًا ما تكون غير فعالة إذا استمر تعاطي الكوكايين وستزيد أيضا من مخاطر الآثار السلبية الكبيرة بما في ذلك العدوى.وقال آين بيرنز، أحد مؤلفي الورقة البحثية: "هذه ورقة مهمة غيرت ممارساتنا"، مضيفا: "نقوم الآن بتضمين عينات بول لعقاقير إساءة الاستخدام في تحقيقاتنا الأولية للمرضى الذين يعانون من الورم الحبيبي وأولئك الذين يبدو أنهم لا يستجيبون للعلاج. للأسف، لقد رأينا شبابا يعانون من تشوهات غيرت حياتهم بسبب الورم الحبيبي الناجم عن الكوكايين مع التهاب الأوعية. إن الفهم الأفضل لهذه الحالة يمنعنا من احتمال إلحاق المزيد من الأذى بالمرضى من خلال إدارة علاجات غير مناسبة، ويحتمل أن تكون سامة وعديمة الجدوى. هناك حاجة إلى زيادة الوعي بهذا التعقيد من تعاطي الكوكايين بين المستخدمين والمتخصصين في الرعاية الصحية".

https://sputnikarabic.ae/20230116/علماء-يكتشفون-سببا-غير-عادي-يطور-خلايا-السرطان-لدى-البشر-1072345125.html

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