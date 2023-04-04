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https://sputnikarabic.ae/20230404/فولودين-دعم-واشنطن-وبروكسل-لكييف-أدى-إلى-إنشاء-دولة-إرهابية-في-وسط-أوروبا-1075494796.html
فولودين: دعم واشنطن وبروكسل لكييف أدى إلى إنشاء دولة إرهابية في وسط أوروبا
فولودين: دعم واشنطن وبروكسل لكييف أدى إلى إنشاء دولة إرهابية في وسط أوروبا
صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، بأن دعم واشنطن وبروكسل لكييف أدى إلى إنشاء دولة إرهابية في وسط أوروبا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T06:00+0000
2023-04-04T06:00+0000
روسيا
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وكتب فولودين على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "دعم واشنطن وبروكسل لسلطات كييف أدى إلى إنشاء دولة إرهابية في وسط أوروبا".وأضاف فولودين أن كييف "تحاول ترهيب وتدمير من يقول الحقيقة". ووفقًا لفولودين، فإن الإرهاب يتم محاربته في جميع أنحاء العالم.وأشار فولودين إلى أنه "لا يوجد عذر للإرهاب تتم محاربته بشدة في جميع أنحاء العالم. لا تفاوض مع الإرهابيين، يتم فقط تدميرهم".
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روسيا

فولودين: دعم واشنطن وبروكسل لكييف أدى إلى إنشاء دولة إرهابية في وسط أوروبا

06:00 GMT 04.04.2023
© Photo / مجلس الدومارئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Photo / مجلس الدوما
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صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، بأن دعم واشنطن وبروكسل لكييف أدى إلى إنشاء دولة إرهابية في وسط أوروبا.
وكتب فولودين على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "دعم واشنطن وبروكسل لسلطات كييف أدى إلى إنشاء دولة إرهابية في وسط أوروبا".
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وأضاف فولودين أن كييف "تحاول ترهيب وتدمير من يقول الحقيقة". ووفقًا لفولودين، فإن الإرهاب يتم محاربته في جميع أنحاء العالم.

وأشار فولودين إلى أنه "لا يوجد عذر للإرهاب تتم محاربته بشدة في جميع أنحاء العالم. لا تفاوض مع الإرهابيين، يتم فقط تدميرهم".
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