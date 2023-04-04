https://sputnikarabic.ae/20230404/لافروف-روسيا-مستعدة-لخفض-المخاطر-النووية-لكن-رقصة-التانغو-تحتاج-لاثنين-1075493559.html

لافروف: روسيا مستعدة لخفض المخاطر النووية لكن "رقصة التانغو تحتاج لاثنين"

لافروف: روسيا مستعدة لخفض المخاطر النووية لكن "رقصة التانغو تحتاج لاثنين"

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن استعداد روسيا لإجراء اتصالات مع الدول الغربية من أجل تحسين الوضع في أوروبا وعبر الأطلسي وخفض المخاطر النووية على... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T03:11+0000

2023-04-04T03:11+0000

2023-04-04T03:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سيرغي لافروف

روسيا

توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو ، 4 أبريل - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، مجيبًا على سؤال حول ما يمكن أن تفعله روسيا على الجبهة الدبلوماسية حتى تكون مخاطر وقوع اشتباك نووي، بعيدة وليست قريبة: "تتمثل مهمة الدبلوماسية في البحث عن طرق سلمية وسياسية دبلوماسية وتطويرها لحل التناقضات والصراعات بين الدول. بما في ذلك بالطبع العلاقات بين القوى النووية. وهنا تبرز مشكلة تم وصفها بدقة أكبر من قبل، ولكنه تعبير ناجح: "رقصة التانغو نحتاج لاثنين".وأشار لافروف إلى أنه "مع ذلك، في واشنطن وبروكسل، إما تجاهلونا، أو أن رد الفعل كان سلبيا. وفي نهاية المطاف، أدى ذلك إلى الأزمة الحالية في أوكرانيا". مشددا على أن السلطات الروسية "لا تزال منفتحة على الاتصالات، ولكن على أساس متساو ومع إلزامية الآخذ بالمصالح الروسية في الحسبان، بهدف تحسين الوضع في أوروبا والمنطقة الأوروبية الأطلسية، وتقليل المخاطر النووية على المدى الطويل".واستدرك وزير الخارجية الروسي، قائلا، "الشرط الأساسي هنا هو تخلي الغرب عن المسار العدواني. لكن، هناك (في الغرب) هم ليسوا مستعدين لهذا ولحوار بناء معنا، إنهم مشغولون على مدار الساعة بالبحث عن طرق جديدة لاحتواء روسيا. خطر مثل هذا النهج واضح، ونحن نحذر زملائنا الغربيين من ذلك بكل الوسائل المتاحة ".وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد قال معلقا على عزم بريطانيا توريد ذخيرة تحتوي على "يورانيوم منضّب" إلى كييف، بأنها خطوة أخرى تم تجاوزها نحو الخطر النووي وأن عددا أقل من الخطوات يبقى لحدوث صدام نووي.

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سيرغي لافروف, روسيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), الولايات المتحدة الأمريكية