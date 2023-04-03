https://sputnikarabic.ae/20230403/لافروف-الولايات-المتحدة-تحاول-تعطيل-عقد-القمة-الروسية-الأفريقية-الثانية-1075491474.html
لافروف: الولايات المتحدة تحاول تعطيل عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية
لافروف: الولايات المتحدة تحاول تعطيل عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون عرقلة عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، المقرر عقدها أواخر شهر تموز/يوليو في... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T21:34+0000
2023-04-03T21:34+0000
2023-04-03T21:34+0000
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موسكو- سبوتنيك.وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة روسية: "إن الولايات المتحدة وأتباعها يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق العزلة الدولية لروسيا. وعلى وجه الخصوص، يحاولون نسف القمة الروسية الأفريقية الثانية المقرر عقدها في أواخر يوليو في سان بطرسبرغ، و [يحاولون ] ثني أصدقائنا الأفارقة عن المشاركة".يذكر أن القمة الروسية الأفريقية الأولى عقدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في سوتشي. ومن المقرر عقد القمة الثانية في تموز/يوليو 2023 في مدينة سان بطرسبورغ.والشهر الماضي قال سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أوزيروف، إن موسكو تراهن على مشاركة معظم الدول الأفريقية في قمة "روسيا-أفريقيا"، رغم تهديدات الدول الغربية لهذه الدول لوقف التعاون مع روسيا.وأضاف أوزيروف "مقتنعون بأن معظم قادة الدول سوف يتجاهلون تلك التهديدات المكشوفة والابتزاز الصريح من جانب الدول الغربية التي تطالب الدول الأفريقية بوقف التعاون مع روسيا".وتابع "نحن على يقين من أنه لن يخاف أحد. لماذا؟ لأن هناك طلبا كبيرا للتعاون من الجانبين، الروسي والأفريقي، وهناك مصالح مشتركة بيننا".
https://sputnikarabic.ae/20230211/السفير-الروسي-لدى-تشاد-الغرب-يتدخل-علنا-في-شؤون-البلدان-الأفريقية-1073371141.html
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روسيا, أخبار روسيا, العلاقات الأفريقية, القمة الأفريقية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا, العلاقات الأفريقية, القمة الأفريقية, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف: الولايات المتحدة تحاول تعطيل عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون عرقلة عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، المقرر عقدها أواخر شهر تموز/يوليو في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، وتحاول ثني الشركاء الأفارقة عن المشاركة في المنتدى.
موسكو- سبوتنيك.وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة روسية: "إن الولايات المتحدة وأتباعها يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق العزلة الدولية لروسيا. وعلى وجه الخصوص، يحاولون نسف القمة الروسية الأفريقية
الثانية المقرر عقدها في أواخر يوليو في سان بطرسبرغ، و [يحاولون ] ثني أصدقائنا الأفارقة عن المشاركة".
يذكر أن القمة الروسية الأفريقية الأولى عقدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في سوتشي. ومن المقرر عقد القمة الثانية في تموز/يوليو 2023 في مدينة سان بطرسبورغ.
والشهر الماضي قال سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية
، أوليغ أوزيروف، إن موسكو تراهن على مشاركة معظم الدول الأفريقية في قمة "روسيا-أفريقيا"، رغم تهديدات الدول الغربية لهذه الدول لوقف التعاون مع روسيا.
وأضاف
أوزيروف "مقتنعون بأن معظم قادة الدول سوف يتجاهلون تلك التهديدات المكشوفة والابتزاز الصريح من جانب الدول الغربية التي تطالب الدول الأفريقية بوقف التعاون مع روسيا".
وتابع "نحن على يقين من أنه لن يخاف أحد. لماذا؟ لأن هناك طلبا كبيرا للتعاون من الجانبين، الروسي والأفريقي، وهناك مصالح مشتركة بيننا".