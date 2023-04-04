https://sputnikarabic.ae/20230404/محامي-ترامب-المدعي-العام-في-مانهاتن-أصبح-سلاحا-في-قضية-ضد-الرئيس-السابق-1075493104.html

محامي ترامب: المدعي العام في مانهاتن أصبح "سلاحا" في قضية ضد الرئيس السابق

محامي ترامب: المدعي العام في مانهاتن أصبح "سلاحا" في قضية ضد الرئيس السابق

صرح محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، جو تاكوبينا، لوكالة "سبوتنيك" أن دونالد ترامب يعتقد أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، يستخدم كسلاح في القضية... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T00:37+0000

2023-04-04T00:37+0000

2023-04-04T00:37+0000

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نيويورك – سبوتنيك. وقال تاكوبينا عشية مثول ترامب في 4 أبريل/نيسان أمام محكمة نيويورك، حيث يتوقع توجيه الاتهام إليه، "نحن ندخل منطقة خطر حيث السياسة لها تأثير على نظام العدالة وتُستخدم النيابة العامة كسلاح".وفي سياق متصل، يعتقد محامي ترامب أن القضية "سخيفة، من نواح كثيرة.. وأنها ليست قضية حقا. لا توجد جريمة. لكن هذا اضطهاد سياسي".كانت هيئة محلفين كبرى، وجهت يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.وينفي ترامب (76 عاما) ارتكابه أي مخالفات، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهمة جنائية.وكان مكتب المدعي العام طلب في البداية من، دونالد ترامب، الاستسلام، يوم الجمعة الماضي، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، لكن الطلب رُفض بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعدادات الأمنية.

https://sputnikarabic.ae/20230404/محامي-ترامب-لـ-سبوتنيك-الرئيس-السابق-سيؤكد-لمحكمة-نيويورك-أنه-غير-مذنب-1075492926.html

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